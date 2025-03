Công an Thanh Hóa tiếp nhận thủ tục hành chính cấp lý lịch tư pháp

Bắt đầu từ ngày 01/3/2025, Phòng Hồ sơ, Công an tỉnh chính thức tiếp nhận và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh. Đây là một bước cải tiến quan trọng trong việc tinh gọn thủ tục hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của Nhân dân ..

Công an tỉnh và Sở Tư pháp ký kết chuyển giao, tiếp nhận nhiệm vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Theo đó, từ ngày 01/3/2025, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và Công an địa phương theo hướng sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Công an tỉnh Thanh Hóa sau khi tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ cấp lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp, đã khẩn trương bố trí cán bộ, trang thiết bị, phương tiện để bảo đảm việc tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân.

Để bảo đảm nhiệm vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp không bị xáo trộn và không bị gián đoạn, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, trước mắt ngoài cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh vẫn có sự phối hợp và hỗ trợ từ cán bộ Sở Tư pháp trong việc thực hiện các thủ tục tiếp nhận hồ sơ công dân, tra cứu xác minh tiền án, tiền sự, chuyển trả kết quả cho công dân bảo đảm nhanh chóng, kịp thời đúng quy định.

Theo Thượng tá Phan Tiến Dũng, Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh, hiện Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh đã tham mưu Giám đốc triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý, chuẩn bị đầy đủ về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, số hóa thông tin, chuẩn hóa và quản lý tập trung cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, quy trình tiếp nhận, xử lý... để tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay, bảo đảm tính liên thông, đồng bộ và liên tục; không để ảnh hưởng đến nhu cầu của người dân, không để ảnh hưởng đến chỉ số cải cách thủ tục hành chính của tỉnh.

Các phương thức nộp hồ sơ đề nghị Công an tỉnh cấp Phiếu lý lịch tư pháp cụ thể như sau: Nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm phục vụ Hành chính công thỉnh Thanh Hóa, địa chỉ số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa; thực hiện qua ứng dụng VNeID; thực hiện trên Cổng dịch vụ công; nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đối với các trường hợp cá nhân, tổ chức đã nộp hồ sơ trước ngày 01/3/2025 nhưng chưa nhận kết quả giải quyết, đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ với Công an tỉnh để nhận kết quả (nhận trực tiếp tại địa chỉ số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa hoặc liên hệ Bưu điện tỉnh qua dịch vụ bưu chính công ích theo nội dung đã đăng ký khi đề nghị thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

