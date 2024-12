(Baothanhhoa.vn) - Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên Đán 2025, mới đây, Công an huyện Triệu Sơn và Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu các trường THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện đồng loạt tổng kiểm tra hành chính việc chấp hành pháp luật của học sinh khi đến trường.

{title} Công an huyện Triệu Sơn tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật của học sinh Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên Đán 2025, mới đây, Công an huyện Triệu Sơn và Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu các trường THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện đồng loạt tổng kiểm tra hành chính việc chấp hành pháp luật của học sinh khi đến trường. Qua kiểm tra, Công an huyện Triệu Sơn phát hiện, thu giữ của học sinh nhiều đồ dùng nguy hiểm, liên quan đến pháo. Mục đích của đợt ra quân là chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, không để học sinh vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, đồng thời ngăn chặn tội phạm bên ngoài xâm nhập vào trường học. Theo kết quả kiểm tra bước đầu đối với 42 trường THPT, THCS, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, với tổng số 248 lớp, 12.299 học sinh, trong đó có 80 trong diện cá biệt, thanh thiếu niên hư; 38 hàng quán xung quanh trường học và hơn 400 phương tiện của học sinh trên địa bàn huyện, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ 1gậy 3 khúc, 11 vỏ pháo đã quấn sẵn bằng giấy chưa nhồi thuốc; 1 quả pháo tự chế bằng thuốc diêm đã hoàn thiện, 2 thuốc lá điện tử và nhiều đồ dùng khác không liên quan đến dụng cụ học tập. Kiểm tra phương tiện của học sinh, lực lượng Công an huyện phát hiện có 8 học sinh trên địa bàn điều khiển xe máy trên 50 phân khối. Kiểm tra hàng quán xung quanh cổng trường học trên địa bàn huyện phát hiện 2 cơ sở vi phạm về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ... Hiện, Công an huyện Triệu Sơn đã tạm giữ toàn bộ tang vật và làm việc với các học sinh để xác minh, làm rõ, đồng thời phối hợp với nhà trường, gia đình để ký cam kết, tuyên truyền, giáo dục, ngăn chặn các hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật. Mai Hà

