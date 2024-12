Xây dựng lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai

Trong những năm qua, mỗi khi có bão lũ lực lượng xung kích ở các địa phương trong tỉnh đã phát huy vai trò tích cực tham gia giúp đỡ người dân phòng, chống và khắc phục hậu quả, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai xã Yên Khương (Lang Chánh) giúp người dân bản Xắng Hằng di dời nhà ở từ nơi có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Đầu tháng 9/2024 trên địa bàn Thanh Hóa chịu ảnh hưởng liên tiếp của cơn bão số 3 và số 4 với nhiều đợt mưa lớn kéo dài gây thiệt hại về người, tài sản. Trước thực trạng trên, UBND các địa phương đã huy động lực lượng xung kích tổ chức sơ tán trên 6.000 hộ dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, ven sông, ven biển đến nơi an toàn. Các lực lượng quân đội, công an trong tỉnh đã huy động hơn 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và phương tiện hỗ trợ các địa phương chằng chống nhà cửa, sơ tán dân, giúp dân thu hoạch lúa, dọn dẹp các vị trí bị sạt lở đất trên các tuyến đường, khắc phục sự cố hư hỏng đê điều, canh gác tại các ngầm tràn, xử lý môi trường sau thiên tai... góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Qua đó cho thấy, công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh đã có những bước phát triển, chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa.

Trong năm 2024, các ngành cấp tỉnh, các địa phương đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án huy động lực lượng; 559 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thành lập, củng cố, kiện toàn đội xung kích phòng, chống thiên tai với 56.618 người tham gia. Các hạt quản lý đê trực thuộc Chi cục Thủy lợi đã chủ động tham mưu, phối hợp với các địa phương có đê tổ chức tập huấn, diễn tập nghiệp vụ xử lý đê giờ đầu cho lực lượng canh đê, xung kích hộ đê với 3.949 người tham gia.

Ngoài lực lượng xung kích của chính quyền các cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ký kết hiệp đồng với các đơn vị lực lượng vũ trang của Quân khu 4 đóng quân trên địa bàn tỉnh sẵn sàng huy động 1.100 chiến sĩ tham gia phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn. Khi có thiên tai xảy ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện, phối hợp với lực lượng của các địa phương tổ chức cứu hộ, cứu nạn, giúp Nhân dân phòng, tránh thiên tai và tham gia khắc phục hậu quả, ổn định đời sống Nhân dân.

Theo Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Khương Anh Tuấn, việc chuẩn bị và thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, nhất là xây dựng lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở rất quan trọng. Đây là lực lượng tại chỗ phản ứng nhanh, kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp trước khi có lực lượng bên ngoài tiếp cận. Trước khi bão lũ xảy ra, lực lượng xung kích ở cơ sở kiểm tra các điểm tránh trú, sẵn sàng sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ rủi ro đến nơi an toàn; phối hợp với các đơn vị chức năng canh gác, cảnh báo hướng dẫn phân luồng giao thông đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tại những nơi nguy cơ rủi ro cao khi xảy ra thiên tai...

Để hỗ trợ các địa phương xây dựng lực lượng xung kích, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các đề án: “Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025”; “Nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên khu vực biên giới, vùng biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030”; “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Hợi