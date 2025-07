Công an các xã miền núi chủ động công tác phòng ngừa sạt lở, lũ ống, lũ quét

Dự báo tỉnh Thanh Hóa là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3. Để chủ động ứng phó, lực lượng Công an xã thuộc địa bàn miền núi đã chủ động triển khai các phương án bảo đảm phòng, chống bão theo phương châm “4 tại chỗ”.

Công an xã Na Mèo giúp dân chằng chống lại nhà cửa phòng, chống bão.

Hiện nay, Công an các xã khu vực miền núi của tỉnh đã phân công lực lượng thường trực, ứng trực và phối hợp với các lực lượng khác tổ chức khảo sát trực tiếp các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, đặc biệt là tại những vị trí có địa hình dốc, đất yếu, gần sông suối, khe núi.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để vi phạm pháp luật. Bố trí lực lượng tại các điểm giao thông, nhất là các tuyến đường chính, cầu, ngầm, tràn, khu vực ngập sâu hoặc nơi có nguy cơ sạt lở để cảnh báo, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn, tránh các khu vực nguy hiểm. Kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khu vực không đảm bảo an toàn nhằm phòng tránh tối đa các tai nạn đáng tiếc do bất cẩn, chủ quan.

Lực lượng Công an giúp người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Tại một số khu vực có nguy cơ sạt lở cao, lực lượng Công an xã đã đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động Nhân dân sơ tán, di dời người và tài sản đến nơi an toàn; tổ chức lực lượng giúp các gia đình chằng chống lại nhà cửa... trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Đình Hợp (CTV)