Công an Thanh Hóa chủ động phòng, chống cơn bão số 3

Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 3, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ.

Công an xã Vạn Lộc kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão an toàn.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS tỉnh; các kế hoạch, phương án của Giám đốc Công an tỉnh và các cấp chính quyền địa phương về công tác ứng phó với diễn biến của bão và mưa lũ sau bão.

Theo đó, yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp. Tiến hành kiểm tra, rà soát trụ sở, nơi làm việc của đơn vị để có phương án bảo đảm ANTT, an toàn các công trình, mục tiêu trọng điểm, nhất là trụ sở làm việc, trại giam, nhà tạm giữ, hồ sơ, tài liệu, phương tiện chiến đấu, vật tư kỹ thuật phục vụ thông tin liên lạc, liên lạc thông suốt.

Đồng thời, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để nắm tình hình, kiểm tra, rà soát nơi ở của Nhân dân, nhất là những có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để tuyên truyền, vận động sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị Công an trong tỉnh đã tăng cường lực lượng, duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, sẵn sàng tham gia giải quyết, xử lý các tình huống phức tạp do mưa bão gây ra.

Công an xã Hoa Lộc phối hợp tuyên truyền ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Tính đến thời điểm này, có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an các xã, phường, nhất là lực lượng Công an các xã ven biển đã phối hợp với các cấp, các ngành và lực lượng Bộ đội Biên phòng đến từng hộ dân, trong đó có các hộ ngư dân sống trên tàu thuyền để tuyên truyền, vận động người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Thái Thanh (CTV)