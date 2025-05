Cổ phiếu tăng vọt, đồng đô la tăng giá khi Mỹ và Trung Quốc gỡ bỏ thuế quan

Giá cổ phiếu tương lai trên Phố Wall tăng vọt, đồng đô la tăng giá và giá vàng giảm mạnh khi các quan chức Mỹ và Trung Quốc cam kết cắt giảm thuế quan trong một động thái giúp xua tan nỗi lo về chiến tranh thương mại toàn cầu, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.

Sau các cuộc đàm phán cuối tuần tại Geneva, một tuyên bố chung giữa Mỹ và Trung Quốc cho biết cả hai bên sẽ bãi bỏ các mức thuế thương mại được áp dụng kể từ đợt áp thuế mạnh tay của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 2/4.

Ngay sau tuyên bố chung giữa hai nước, hợp đồng tương lai theo dõi chỉ số S&P 500 của Phố Wall tăng 2,6%, các hợp đồng theo dõi chỉ số Nasdaq 100 tăng 3,8%, đưa chỉ số chứng khoán công nghệ Mỹ lên mức giao dịch tốt nhất trong hơn một tháng. Cổ phiếu công nghệ Hồng Kông cũng tăng hơn 6%.

Một chỉ số theo dõi đồng đô la so với các loại tiền tệ chính khác đã tăng thêm từ mức đáy 3 năm của tháng trước, với mức tăng 0,9%. Đồng yên Nhật Bản, thường được coi là nơi trú ẩn an toàn, đã giảm 1,5% so với đồng tiền của Mỹ xuống còn 147,08 và đồng euro giảm 1,1% xuống còn 1,1131 USD.

Trong phiên giao dịch đầu tiên của Châu Âu, chỉ số cổ phiếu DAX của Đức tăng 1,5% lên mức cao kỷ lục, chỉ số STOXX 600 tăng 1,1% và FTSE MIB của Ý tăng hơn 2% lên mức cao nhất kể từ năm 2007.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biếu hai nước đã nhất trí tạm dừng các biện pháp trong 90 ngày và mức thuế quan sẽ giảm hơn 100% xuống còn 10%.

Tai Hui, chiến lược gia thị trường APAC tại JPMorgan Asset Management ở Hong Kong, cho biết: "Quy mô cắt giảm thuế quan này lớn hơn dự kiến. Điều này phản ánh cả hai bên đều nhận ra thuế quan sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu và đàm phán là lựa chọn tốt hơn trong tương lai".

“Thời hạn 90 ngày có thể không đủ để hai bên đạt được thỏa thuận chi tiết, nhưng nó vẫn duy trì áp lực trong quá trình đàm phán”, Hui nói thêm.

Căng thẳng địa chính trị dịu đi cũng thúc đẩy tâm trạng thị trường, khi lệnh ngừng bắn mong manh được duy trì giữa Ấn Độ và Pakistan và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán.

Theo Reuters, giá vàng giao ngay giảm 3%, trong khi giá dầu thô tương lai Brent tăng hơn 3,3% lên 64,14 USD/thùng và giá dầu thô tương lai West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 3,5% lên 63,14 USD.

Chỉ số Hang Seng chuẩn của Hồng Kông (.HIS) mở rộng mức tăng trước đó lên 3%, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng giá lên 7,2001 so với USD, mức cao nhất trong 6 tháng.

Các chính sách thương mại thất thường của Donald Trump đã làm dấy lên nỗi lo ngại cho nền kinh tế Mỹ, khi các nhà đầu tư đang hướng đến thu nhập từ gã khổng lồ bán lẻ Walmart để xem các kệ hàng có bắt đầu trống rỗng vì hàng hóa Trung Quốc hay không.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng đạt mức cao nhất trong một tháng là 4,447%, tăng 7 điểm cơ bản trong ngày, do nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn giảm.

Lợi suất trái phiếu Bund tương đương của Đức tăng lên 2,622%, mức cao mới trong một tháng.

TD (theo Reuters)