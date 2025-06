Chuyện nghề những người làm báo

Nhà báo Cao Ngọ: Nghề đã chọn mình 71 tuổi đời, hơn 40 năm cầm bút kể từ khi làm CTV của Báo Thanh Hóa cho đến khi trở thành một người viết báo chuyên nghiệp, nhà báo Cao Trọng Ngọ (bút danh Cao Ngọ) luôn tâm niệm: người làm báo phải giữ trong mình tinh thần nhiệt huyết, làm báo phải bằng cả “trái tim”. Một lần tác nghiệp của nhà báo Cao Ngọ. Ảnh: CTV Vốn là cán bộ Tỉnh đoàn Thanh Hóa, nhưng Cao Trọng Ngọ lại “bén duyên” với nghề báo tự khi nào không hay. Nhà báo Cao Ngọ tâm sự: “Năm 1981 khi đang là cán bộ Tỉnh đoàn Thanh Hóa, tôi đã tham gia làm CTV của Báo Thanh Hóa và một số tờ báo ở Trung ương. Đặc biệt, quãng thời gian làm CTV của Báo Thanh Hóa là dấu mốc quan trọng, “bước ngoặt” để tôi trở thành người viết báo chuyên nghiệp”. Kinh nghiệm và những bài học được rút ra trong thời gian làm CTV Báo Thanh Hóa và làm công tác tuyên truyền tại cơ quan Tỉnh đoàn Thanh Hóa như những “viên gạch” đặt nền móng cho sự nghiệp làm báo sau này của nhà báo Cao Ngọ. Ông chia sẻ: “Mọi thứ đến như một cơ duyên, đó cũng có thể là sự sắp đặt. Năm 1996, tôi chuyển về làm việc tại Báo Thanh Niên, 2 năm sau tôi được phân công làm Trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại Bắc Trung bộ. Lúc này tôi nhận ra rằng nghề báo đã chọn mình”. Trong suốt quá trình 18 năm làm việc tại Báo Thanh Niên, nhà báo Cao Ngọ luôn làm việc với một tinh thần trách nhiệm và sự tâm huyết. Anh cho rằng: “Làm báo phải giữ trong mình tinh thần nhiệt huyết dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Người làm báo phải biết dùng ngòi bút để đấu tranh, phản ánh mặt trái của cuộc sống và đưa đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước đến với mọi tầng lớp Nhân dân. Người làm báo chân chính phải có những đóng góp xứng đáng cho việc xây dựng hình ảnh đẹp của quê hương, đất nước”. Từ quan niệm ấy, suốt những năm cầm bút, nhà báo Cao Ngọ đã có rất nhiều tác phẩm báo chí viết về các mặt của đời sống xã hội, như tác phẩm: “Chuyện về một anh hùng: “Đi” suốt 30 năm không về được đến nhà”; “Liệt sĩ Nguyễn Bá Ngọc người anh hùng chưa được truy phong”; “Nghiệm thu để đưa vào... “bảo tàng”... Năm 2014 nhà báo Cao Ngọ nghỉ chế độ BHXH tại Báo Thanh niên, trở về với cuộc sống đời thường. Nhưng cái tâm hướng về báo chí của ông không cho phép bản thân mình ngừng cây bút. Cao Ngọ vẫn tiếp tục cộng tác với nhiều tờ báo và hiện là phóng viên thường trú của Tạp chí Công dân và Khuyến học thuộc Hội Khuyến học Việt Nam. Trong quãng thời gian làm cộng tác với một số tờ báo khi đã nghỉ chế độ BHXH, nhà báo Cao Ngọ đã cho ra đời không ít những “đứa con tinh thần” mang thương hiệu riêng của mình. Trong đó phải kể đến loạt 5 bài “Giải mã bí mật Sân bay Sao Vàng”. Loạt bài này không chỉ dựng lại tinh thần của 1 vạn thanh niên Thanh Hóa trên công trường xây dựng Sân bay quân sự Sao Vàng, mà còn phản ánh tinh thần của thanh niên Thanh Hóa trong chiến tranh được phát huy trong thời bình để ra đời Cảng Hàng không Thọ Xuân. Hay như loạt 5 bài “Sầm Sơn tai tiếng và nổi tiếng”; loạt 3 bài “Một lần đến với miền Tây Thanh Hóa”; loạt 5 bài “Tứ sơn” tản mạn chuyện! - là loạt bài phản ánh thế mạnh của Thanh Hóa ở 4 vùng kinh tế: Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Lam Sơn, Sầm Sơn hướng tới mục tiêu thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu đầu tư... Nói về làm báo thời nay, nhà báo Cao Ngọ chia sẻ: “Bây giờ làm báo đã có nhiều đổi mới. Người làm báo bây giờ năng động, tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh nhạy với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin... Nhưng theo tôi, ở bất cứ thời kỳ nào thì “trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật” vẫn là những yêu cầu có tính nguyên tắc khi hoạt động nghề báo. Tôi vẫn luôn trăn trở nghề báo bây giờ đứng trước nhiều cám dỗ. Có không ít người đã mượn danh báo chí, lợi dụng báo chí để làm những điều phi pháp nhằm phục vụ mục đích và tham vọng cá nhân. Vẫn biết đó chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”, nhưng mỗi người cầm bút phải không ngừng đấu tranh để chống lại những tiêu cực, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp báo chí vẻ vang”. Nhà báo Cao Ngọ vẫn tự hào vì nghề đã chọn mình. Ông nói: Mình sẽ còn viết - viết để góp thêm tiếng nói cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, để mỗi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhà báo Hà Đồng: Phải biết dấn thân, bám sát cơ sở 25 năm gắn bó với nghề báo, nhà báo Hà Đồng (tên đầy đủ là Hà Hữu Đồng) - thường trú Báo Tuổi Trẻ TP Hồ Chí Minh tại Thanh Hóa đã dành phần lớn thời gian cho những chuyến đi về với “miền sơn cước” xứ Thanh, nơi đồng bào còn nhiều khó khăn, gian khổ để ghi lại “hơi thở” của cuộc sống. Từ đó lan tỏa giá trị tốt đẹp, trách nhiệm của người làm báo với cộng đồng xã hội. Nhà báo Hà Đồng phỏng vấn người dân trong lần tác nghiệp tại bản Bo Hiềng, xã Na Mèo (Quan Sơn). Ảnh: CTV Tốt nghiệp Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1999, Hà Đồng đứng trước nhiều lựa chọn “ngã rẽ" để lập nghiệp, nhưng anh đã chọn con đường báo chí theo đúng chuyên ngành học và tâm nguyện được ấp ủ khi còn ngồi trên ghế trường trung học phổ thông. Nhà báo Hà Đồng chia sẻ: “Chập chững bước chân vào “làng báo” tôi may mắn được làm việc tại Báo Thanh Hóa (nay là Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa). Môi trường Báo Thanh Hóa đã “tôi luyện” tôi trở thành một nhà báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn giữ vững đạo đức người làm báo, cầm bút vì trách nhiệm cộng đồng, vì sự phát triển và xây dựng hình ảnh đẹp của quê hương”. Nhớ lại câu hỏi của một vị lãnh đạo Báo Thanh Hóa trong ngày đầu nhận việc “Cháu có đi miền núi được không”?. Câu trả lời của chàng trai vốn sinh ra và lớn lên ở huyện miền núi Ngọc Lặc không chút đắn đo: “Cháu đi được chú ạ”!. Từ đây “miền sơn cước” xứ Thanh trở thành “mảnh đất” để Hà Đồng cho ra đời những tác phẩm báo chí được bạn đọc và bạn bè đồng nghiệp ghi nhận. Trong suốt 8 năm, 9 tháng làm việc tại Báo Thanh Hóa và từ cuối năm 2009 đến nay là phóng viên thường trú của Báo Tuổi Trẻ TP Hồ Chí Minh tại Thanh Hóa, nhà báo Hà Đồng đã cho ra đời những “đứa con tinh thần” mang trong mình “đa giá trị”. Trong đó phải kể đến như tác phẩm “Tôi đi buôn bè sông Mã”; “Cuộc chiến chống ma túy ở Mường Lát”; “Nơi con sông Mã đổ về xứ Thanh”; “Điểm sáng Cửa Hà”. Hay như tác phẩm “Mùa vàng bên chân suối Khiết” viết về thành quả khi đồng bào dân tộc Thái huyện Quan Hóa đưa giống lúa mới vào sản xuất... Những tác phẩm báo chí của anh không đơn thuần là truyền tải thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân mà mang tính nhân văn sâu sắc cùng mong muốn đóng góp tiếng nói để đời sống đồng bào được tốt đẹp hơn. Chia sẻ về kinh nghiệm làm báo của mình, nhà báo Hà Đồng cho rằng, “làm báo là phải biết dấn thân, phải bám sát cơ sở. Nếu cứ ngồi chờ thông tin thì lượng thông tin đến với mình sẽ rất nghèo nàn. Nguồn thông tin rất quan trọng, nó như “hơi thở”, “mạch máu” của sự sống. Để có được thông tin nhà báo phải đi cơ sở, tạo được lòng tin với Nhân dân, xây dựng được mối quan hệ công chúng. Đặc biệt, khi tiếp nhận thông tin phải biết lựa chọn và bảo vệ nguồn tin”. Minh chứng cho việc xây dựng mối quan hệ công chúng được nhà báo Hà Đồng nhắc lại từ một chuyến công tác tại vùng lũ Sa Ná, xã Na Mèo (Quan Sơn). Đây cũng là chuyến công tác được anh liệt vào danh sách trong kho “ký ức” làm báo của mình. Nhà báo Hà Đồng chia sẻ: “Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 3/8/2019, tôi nhận được điện thoại của anh Vũ Văn Đạt - lúc đó là Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn thông tin ngắn gọn: "Trên địa bàn huyện Quan Sơn vừa xảy ra hai trận lũ quét, lũ ống cuốn đi nhiều nhà cửa của người dân ở bản Sa Ná, xã Na Mèo. Nhiều người dân mất tích sau hai trận lũ quét, huyện chưa liên lạc được. Chú lên nhé”. Nhận được thông tin, tôi vội gấp quần áo, nhét máy tính xách tay, máy ảnh vào chiếc ba lô quen thuộc cùng đồng nghiệp rời TP Thanh Hóa lên đường hướng tới vùng tâm lũ Sa Ná trong những trận mưa dày đặc, trắng trời để tác nghiệp với tinh thần xông pha nơi tuyến đầu thông tin”. Không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu con suối, vượt qua bao con đường đầy bùn đất, nhà báo Hà Đồng chỉ nhớ rằng ở những bản làng xa xôi của khu vực miền núi xứ Thanh còn rất nhiều những mảnh đời khó khăn, nhưng ở đó luôn có những con người chào đón anh. Tình yêu của anh dành cho đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ cụ thể bằng những phóng sự, bản tin, đó còn là những suất quà, suất học bổng từ chương trình thiện nguyện do chính anh kết nối gửi đến đồng bào. Những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của nhà báo Hà Đồng đã được người dân, bạn đọc, cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và trao cho anh những phần thưởng quý giá như Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa... Đây vừa là niềm vinh dự, cũng là động lực để anh tiếp tục đóng góp công sức, trí lực cho sự nghiệp báo chí.