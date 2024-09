Chưa xảy ra sự cố mất an toàn đê điều tại các tỉnh thành đang có mưa lũ

Hệ thống đê điều ở các tỉnh, thành phố đang có lũ và đê biển đều chưa xảy ra sự cố mất an toàn. Tuy vậy, ở một số địa phương bị hư hỏng một số công trình phụ trợ do ảnh hưởng của bão số 3.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi (thứ 2, bên phải) kiểm tra sự cố đê điều tại bờ Ngũ Huyện Khê, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), tính đến 7h hôm nay 10/9, đê sông các tỉnh, thành phố đang có lũ như Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa hiện chưa xảy ra sự cố mất an toàn đê điều.

Đê biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình không xảy ra sự cố mất an toàn đê điều do bão số 3. Tuy nhiên, một số địa phương bị hư hỏng một số công trình phụ trợ do ảnh hưởng của bão số 3 (hư hỏng điếm canh đê, biển tải trọng, Hạt quản lý đê... tại Bắc Ninh); gãy đổ hàng tre chắn sóng (Bắc Ninh, Hải Dương).

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, các tuyến đê từ cấp 3 trở lên khác cũng không nhận được thông tin về sự cố đê điều.

Trong ngày 9/9, hồ thuỷ điện Hoà Bình mở 2 cửa xả đáy; hồ thuỷ điện Tuyên Quang mở 8 cửa xả đáy; hồ thuỷ điện Thác Bà mở 3 cửa xả mặt.

Về tình hình mưa lũ, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ đã lên tới cấp 3. Lũ trên sông Thao tại Lào Cai đang xuống chậm, tại Bảo Hà, Yên Bái đang lên; lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên, Bắc Ninh) và sông Thương (Bắc Giang) đang lên; sông Lục Nam (Bắc Giang) đang xuống chậm.

Mực nước lúc 7h ngày 10/9 trên các sông như sau: Trên sông Thao tại Lào Cai 85,47m, trên báo động 3 1,97m (đã đạt đỉnh lúc 21h ngày 9/9 là 86,97m, trên mức lũ lịch sử năm 1971 là 0,12m); tại Bảo Hà 61,95m, trên mức lũ lịch sử năm 2008 (60,93m) 1,02m; tại Yên Bái 35,32m, trên mức lũ lịch sử năm 1968 (34,42m) 0,9m.

Trên sông Cầu tại cầu Gia Bảy 28,64m (đã đạt đỉnh lúc 03h/10/9 là 28,81m, trên mức lũ lịch sử năm 1959 là 0,67m); tại Đáp Cầu 6,12m, dưới báo động 3 0,18m. Trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương 6,65m, trên báo động 3 0,35m.

Trên sông Lục Nam tại Lục Nam 6,55m, trên báo động 3 0,25m; trên sông Lô tại Tuyên Quang 24,87m, trên báo động 2 0,87m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại 5,07m, dưới báo động 2 0,05m; trên sông Hồng tại Hà Nội 9,02m, dưới báo động 1 0,48m.

Dự báo lũ trên sông Thao tại Lào Cai duy trì trên mức báo động 3; tại Bảo Hà, Yên Bái tiếp tục lên duy trì ở mức trên lũ lịch sử; lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Hồng, sông Thái Bình tiếp tục lên; lũ trên sông Lô có khả năng đạt đỉnh; lũ sông Lục Nam xuống chậm.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cảnh báo lũ trên sông Hoàng Long tiếp tục xuống dưới mức báo động 1; trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức báo động 2- báo động 3, có sông trên báo động 3./.

Theo TTXVN