Cảnh báo thủ đoạn giả danh công an hỗ trợ cài đặt ứng dụng VNeID để chiếm đoạt tài sản

Hiện nay, lực lượng công an cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng đang thực hiện tuyên truyền, vận động người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Lợi dụng việc này, xuất hiện một số thủ đoạn các đối tượng lừa đảo giả danh cơ quan công an gọi điện cho người dân hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID (ứng dụng giả mạo), kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Sau khi người dân cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo, đối tượng sẽ yêu cầu cấp quyền truy cập điện thoại, thực hiện lệnh chuyển tiền, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ứng dụng VNeID giả mạo. (Nguồn: Internet)

Chị Nguyễn Thị Phương ở phường Đông Hải (TP Thanh Hóa) cho biết: “Đầu tiên, đối tượng thông báo, thông tin cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia của mình không trùng khớp và yêu cầu đến ngay cơ quan Công an TP Thanh Hóa để được hỗ trợ bổ sung. Khi tôi nói hiện đang bận không đi ngay được, đối tượng cho tôi số điện thoại của một đối tượng khác và nói đó là điện thoại của đồng chí công an sẽ hỗ trợ việc lấy số đăng ký làm thủ tục để không phải chờ đợi lâu. Khi gọi cho số điện thoại ấy, tôi được hướng dẫn truy cập vào 1 đường link lạ nên đã cảnh giác không thực hiện theo yêu cầu. Đến trực tiếp cơ quan Công an TP Thanh Hóa, tôi được cán bộ kiểm tra thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia hiện đang không có sai sót gì. Đồng thời khuyến cáo đây là thủ đoạn lừa đảo đang xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây”.

Công an TP Thanh Hóa cũng thông tin thêm: Nếu người dân nhẹ dạ làm theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo, sẽ được gửi đường link yêu cầu cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo hoặc yêu cầu tạo tài khoản, điền một số thông tin cá nhân (họ và tên, số căn cước công dân...) vào đường link do đối tượng cung cấp để bổ sung thông tin dân cư. Sau đó, đối tượng chiếm quyền sử dụng điện thoại di động và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trong ứng dụng ngân hàng. Tại Thanh Hóa, đã xảy ra một số vụ việc này và đã được trình báo tới cơ quan công an.

Theo lực lượng công an, người dân cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn của các loại tội phạm; nêu cao ý thức tự bảo vệ dữ liệu cá nhân; không đăng, đưa lên mạng xã hội căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử VneID, số điện thoại cá nhân... để không bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Mặt khác, công dân cần thận trọng với những người lạ, người tự xưng là lực lượng chức năng gọi điện yêu cầu cung cấp, xác minh thẻ căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử VNeID, tài khoản ngân hàng, mã OTP và những mật khẩu cá nhân hoặc gửi đường link lạ đề nghị điền thông tin.

Để góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, Bộ Công an cũng đang tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân cách nhận diện hành vi lừa đảo và thực hiện một số lưu ý khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 như: Chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống trên App Store (đối với hệ điều hành iOS cho điện thoại iPhone) và CH Play (đối với hệ điều hành Android); tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn ngoài trên các trang web, kho ứng dụng không chính thống, từ các đường link lạ; không bật chế độ cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định trên điện thoại, nguy cơ mất an toàn cho thiết bị; thường xuyên cập nhật thông tin về các thủ tục hành chính trên hệ thống Cổng thông tin điện tử hoặc Fanpage chính thức của Bộ Công an, công an các địa phương.

Bộ Công an cũng cho biết, lực lượng công an chỉ hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử và thu thập, cập nhật thông tin dân cư cho người dân; không yêu cầu công dân tải, cài đặt ứng dụng khác với ứng dụng VNeID hoặc cung cấp tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc mật khẩu cá nhân. Việc đăng ký định danh điện tử mức 2 phải do công dân trực tiếp đến cơ quan công an để thực hiện. Trường hợp nghi vấn về thông tin định danh điện tử, người dân phải liên hệ công an xã, phường trên địa bàn hoặc cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết.

Tùng Lâm