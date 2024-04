Lòng dân, sức dân ở Hoa Lộc

Sau 3 năm triển khai XDNTM kiểu mẫu, xã Hoa Lộc (Hậu Lộc) đã khoác lên mình “tấm áo mới” với kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khang trang, đời sống Nhân dân ngày một nâng cao. Từ một xã thuần nông, Hoa Lộc đang vươn mình từng bước trở thành vùng quê đáng sống. Thành quả đó được tạo nên bởi nguồn lực to lớn là lòng dân, sức dân.

Từ lòng dân, sức dân kết hợp nguồn hỗ trợ của Nhà nước, tuyến đường trục chính của xã Hoa Lộc đã được nhựa hóa.

Về thôn Hoa Trung, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của vùng quê thuần nông với nhà văn hóa thôn khang trang, đường giao thông được trải nhựa, bê tông hóa kiên cố kết nối đến từng ngõ xóm. Cuối năm 2021, thôn Hoa Trung được huyện Hậu Lộc công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Xác định, xây dựng và kiến thiết quê hương là hành trình không ngừng nghỉ, cán bộ và các tầng lớp Nhân dân thôn Hoa Trung tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng mô hình thôn thông minh. Biến quyết tâm chính trị thành hành động, chi bộ thôn đã họp bàn và ra nghị quyết về “Xây dựng mô hình thôn thông minh”. Cùng với việc xây dựng kế hoạch thực hiện bộ tiêu chí thôn thông minh, chi bộ thôn đã phân công nhiệm vụ cho ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên phụ trách từng nội dung cụ thể.

Với sự hỗ trợ của Nhà nước và hướng dẫn của huyện Hậu Lộc, thôn Hoa Trung đã tích cực ứng dụng nền tảng số để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và các nhiệm vụ chính trị, lập nhóm zalo bao gồm cán bộ và đại diện các hộ trong thôn. Qua đó, kịp thời tiếp nhận thông tin và xử lý giải quyết các vấn đề Nhân dân phản ánh một cách hiệu quả. Đồng thời, chi bộ, ban cán sự, ban công tác mặt trận và các đoàn thể thôn đã cùng vào cuộc vận động Nhân dân thực hiện công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh.

Đến nay, thôn Hoa Trung có hơn 95% hộ dân đã lắp mạng internet; 200 hộ gia đình lắp đặt camera an ninh; 100% số hộ dân có điện thoại thông minh; 645 người trong độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh và có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến; 100% người dân được cấp hồ sơ sức khỏe điện tử. Đi liền với đó, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thôn triển khai ứng dụng phần mềm pos365.vn sử dụng công nghệ điện toán đám mây, cơ sở dữ liệu được lưu trữ an toàn và có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi thông qua internet. Đáng nói hơn, với sự hỗ trợ của Nhà nước, sự chung sức của Nhân dân, thôn Hoa Trung còn tập trung đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, lắp đặt hệ thống camere an ninh ở các điểm công cộng, xây dựng các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao... với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng. Thành công trong xây dựng mô hình thôn thông minh ở Hoa Trung là bước đột phá, tạo tiền đề giúp xã Hoa Lộc hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu theo lộ trình.

Với cách làm, xã hỗ trợ kích cầu và các thôn thực hiện “Dân vận khéo”, Đảng ủy, chính quyền xã Hoa Lộc đã phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong việc đóng góp tiền của, công sức đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn. Theo đó, chi bộ, ban cán sự, ban công tác mặt trận và các đoàn thể của 5 thôn trên địa bàn xã đã cùng vào cuộc đi “từng ngõ, gõ từng nhà” vận động Nhân dân đóng góp tiền, ngày công, hiến đất mở rộng đường giao thông, xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa thôn. Từ “lòng dân, sức dân” nhiều tuyến đường nội thôn, liên thôn, đường xã ở Hoa Lộc đã được thảm nhựa, bê tông hóa và mở rộng từ 4 đến 6,5m, với hệ thống rãnh thoát nước ngầm, đường hoa, cây cảnh, điện chiếu sáng đồng bộ. Ngoài ra, 100% nhà văn hóa các thôn được đầu tư khang trang, có sân chơi thể thao phục vụ Nhân dân. Được biết, tổng nguồn kinh phí mà Hoa Lộc đầu tư nâng cấp nhà văn hóa thôn, mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn là hơn 20 tỷ đồng.

Sau khi về đích NTM nâng cao vào năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hoa Lộc tiếp tục chung sức, đồng lòng duy trì, nâng chất lượng các tiêu chí nhằm tiến tới NTM kiểu mẫu. Năm 2022, Đảng ủy, chính quyền xã Hoa Lộc bước vào giai đoạn nước rút để cán đích NTM kiểu mẫu vào năm 2023. Để thực hiện tốt các nội dung NTM kiểu mẫu, Đảng ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đánh giá sát đúng các tiêu chí, từ đó xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện phù hợp với thực tế của địa phương. Trọng tâm, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của xã hướng mạnh về cơ sở làm “Dân vận khéo” để khơi dậy sức dân trong đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, gắn với phát triển đô thị. Theo báo cáo của xã Hoa Lộc, tổng nguồn lực huy động XDNTM kiểu mẫu được 325,437 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 110,5 tỷ đồng; ngân sách huyện là 2,955 tỷ đồng; ngân sách xã khoảng 63,998 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp, HTX là 15 tỷ đồng; nguồn lực đầu tư từ Nhân dân là 132,984 tỷ đồng. Từ nguồn vốn huy động được, xã Hoa Lộc đã đầu tư xây dựng nhà hội trường, công viên cây xanh, nhà thi đấu đa năng, sân vận động xã, nhà truyền thống; mở rộng, bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, giao thông thủy lợi; nâng cấp nhà văn hóa, sân chơi thể thao cho cộng đồng dân cư 5 thôn; trồng cây bóng mát, đường hoa tạo nên cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Những công trình cơ sở hạ tầng kiên cố, khang trang được đầu tư từ “ý Đảng - lòng dân” đã làm đổi thay bộ mặt nông thôn của Hoa Lộc và từng bước trở thành vùng quê “đáng sống” của huyện ven biển Hậu Lộc.

Bài và ảnh: Trần Thanh