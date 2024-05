Phát huy vai trò của ban chỉ đạo các cấp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, khẳng định vai trò quan trọng trong triển khai thực hiện hiệu quả chính sách, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ an sinh xã hội.

Cán bộ BHXH huyện Lang Chánh truyền thông chính sách BHXH, BHYT cho người dân.

Xác định BHXH, BHYT là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội xã Thọ Vực (Triệu Sơn) luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và nghiêm túc triển khai thực hiện, đặc biệt là phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Từ đó đã mang lại những bước chuyển biến tích cực, tỷ lệ người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện trên địa bàn không ngừng tăng lên, tính đến ngày 12/4/2024, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn xã đạt trên 95%.

Ông Lê Văn Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Vực cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo huyện, để xác định cụ thể người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện trên địa bàn, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo phối hợp với Công an xã lập danh sách người dân trên địa bàn xã, với các tiêu chí cụ thể như: họ tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD/ĐDCN, địa chỉ, sau đó phối hợp với cơ quan BHXH huyện Triệu Sơn rà soát người dân tham gia BHYT, phân loại những trường hợp đang tham gia BHYT, những trường hợp hết hạn thẻ chưa tham gia lại và trường hợp chưa tham gia. Trên cơ sở đó, ban chỉ đạo đã phân công cụ thể từng thành viên trong ban chỉ đạo xuống từng nhà, gặp gỡ từng người dân để tuyên truyền vận động tham gia BHYT, BHXH tự nguyện.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, tính đến hết năm 2023, trên địa bàn tỉnh, số người tham gia BHXH đạt khoảng 30,43% so với lực lượng lao động, tăng 4,31% so với năm 2022; số người tham gia BHYT bằng 91,95% dân số, tăng 1,8% so với năm 2022. Công tác giải quyết chính sách BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, chính xác, cải cách thủ tục hành chính luôn được nâng cao, công tác quản lý hoạt động khám, chữa bệnh được tăng cường, thực hiện minh bạch, công khai; chất lượng dịch vụ y tế được cải thiện, quyền lợi của người có thẻ BHYT ngày càng được đảm bảo, việc mở rộng phạm vi thanh toán đã mang đến nhiều lợi ích cho người tham gia, tạo lòng tin, sự an tâm của người dân vào chính sách của Đảng và Nhà nước.

Kết quả trên đã khẳng định vai trò quan trọng, then chốt của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành các cấp, góp phần tạo đồng thuận trong triển khai chính sách BHXH, BHYT tại địa phương. Trong đó phải kể đến vai trò của ban chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Thanh Hóa đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp, 27/27 huyện, thị xã, thành phố; tất cả xã, phường, thị trấn. Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT, chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương có liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Triển khai các chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH, BHYT; có cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương cho người tham gia BHXH, BHYT ngoài mức quy định của Nhà nước; phấn đấu 100% người thuộc hộ cận nghèo và 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT... Sự vào cuộc đó đã thực sự phát huy hiệu quả, nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tích cực tham gia BHXH, BHYT nhằm tăng diện bao phủ BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Tám, Giám đốc BHXH tỉnh, khẳng định: "Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, để đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo quy định, BHXH tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT; tổ chức đa dạng các hoạt động truyền thông đưa chính sách BHYT, BHXH, BHTN đến với đông đảo người dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của ngành hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, quan tâm công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia kịp thời; tạo điều kiện cho người tham gia thụ hưởng đầy đủ quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT. Tại các huyện, thị xã, thành phố, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm đến công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT".

Để tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân đã được đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, ngành BHXH đang tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hành chính, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Phân công, phân nhiệm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đi đôi với kiểm tra, giám sát; khen thưởng kịp thời; xử lý nghiêm vi phạm; triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm tiền chậm đóng; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm; phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; tăng cường công tác truyền thông để người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về BHXH, BHYT.

Bài và ảnh: Tô Hà