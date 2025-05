Cảng cá Hòa Lộc đảm bảo cho tàu thuyền bốc dỡ hàng hoá và tránh trú bão an toàn

Không kể ngày, đêm, những chuyến tàu vươn khơi trở về cập cảng cá Hòa Lộc (Hậu Lộc) đem theo các loại hải sản tôm, cá. Tiếng của chủ tàu, của người bốc dỡ hàng hóa, và tiếng những người lao động chào hỏi thăm nhau sau chuyến vươn khơi dài ngày, khiến cảng cá trở nên nhộn nhịp hơn.

Đêm ở cảng cá Hòa Lộc.

Sau chuyến vươn khơi, con tàu TH 91427-TS của chủ tàu kiêm lái tàu Nguyễn Văn Độ, quê xã Hưng Lộc (Hậu Lộc) và tàu TH 92323-TS của chủ tàu kiêm lái tàu Tô Văn Ngọ, quê xã Ngư Lộc cập cảng cá Hòa Lộc. Tàu của anh Ngọ có 8 lao động cùng đồng hành vươn khơi. Anh Ngọ đã có hơn 20 năm làm nghề đi biển, còn anh Độ có hơn 10 năm vươn khơi.

Anh Ngọ, anh Độ cũng như nhiều ngư dân gắn bó với nghề đi biển chia sẻ rằng, khó khăn hiện nay của ngư dân vươn khơi chính là nguồn lợi dần cạn kiệt, thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu liên tục ảnh hưởng đến việc khai thác thủy sản. Tại các khu vực cửa Lạch Trường, âu tránh trú bão, khu vực trước cầu cảng không được nạo vét thường xuyên, nên bị bồi lắng dẫn đến luồng lạch bị thu hẹp, cảng và âu bị cạn, việc ra vào cảng để bốc dỡ hàng hóa cũng như vào âu tránh trú bão của các phương tiện khai thác rất khó khăn. Nhiều tàu khai thác xa bờ của ngư dân vào cảng bốc dỡ hàng hóa và tránh trú bão phải chờ nhiều giờ, đợi thủy triều lên.

So với nhiều ngành nghề, nghề khai thác thủy sản vừa mang lại thu nhập cho gia đình, giải quyết việc làm cho lao động địa phương nhưng cũng là cách để mỗi ngư dân thể hiện tình yêu và trách nhiệm với quê hương, Tổ quốc.

Thu mua hải sản ở cảng cá Hòa Lộc.

Ông Nguyễn Đình Ánh, Phó trưởng Ban Quản lý Cảng cá Thanh Hóa, phụ trách cảng cá Hòa Lộc chia sẻ: Ngày hè nắng nóng, ngư dân vươn khơi trở về cập cảng cá Hòa Lộc vào lúc sáng sớm hoặc buổi đêm. Tàu qua cảng cá Hòa Lộc chủ yếu của bà con ngư dân huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa. Thời gian qua, cảng cá Hòa Lộc luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật, Luật Thủy sản 2017 về công tác quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão, về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định định kỳ hàng ngày, hàng tuần trên hệ thống loa truyền thanh tại cảng.

Tàu thuyền cập cảng cá Hòa Lộc đem theo nhiều loại hải sản.

Ban quản lý cảng cá chỉ đạo xây dựng nội quy của cảng, niêm yết, thông báo công khai tại cảng cá và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu vực cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão thực hiện. Thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các tổ chức, cá nhân hoạt động trong cảng về trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; ký hợp đồng với tổ vệ sinh môi trường của địa phương thu gom rác thải sinh hoạt trong khu vực cảng cá hàng ngày; nhân viên của Ban thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh khu vực cảng cá, nhất là khi tàu cá giao nhận sản phẩm xong, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong cảng. Phối hợp với Đồn Biên phòng Đa Lộc, Công an xã Hòa Lộc tổ chức công tác đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực cảng cá. Vì thế, đến nay cảng cá chưa xảy ra vụ việc nào gây mất an ninh trật tự.

Đồn Biên phòng Đa Lộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại khu vực cảng để tổ chức quản lý điều độ; hướng dẫn tàu thuyền, các loại xe chở hàng hải sản và tiếp nhiên liệu, nhu yếu phẩm cho tàu... tránh ùn tắc, gây mất an ninh trật tự; đảm bảo vệ sinh môi trường. Sau khi tàu bốc dỡ hoặc giao nhận hàng hóa, bố trí lực lượng hướng dẫn tàu thuyền rời khỏi khu vực cầu cảng, tạo không gian cho tàu khác cập cảng; giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng; thu, kiểm tra nhật ký khai thác thủy sản; thu đúng, thu đủ các khoản phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước.

4 tháng đầu năm 2025, đã có hơn 2.000 tấn hàng hóa thủy sản qua cảng cá Hòa Lộc.

Trong 4 tháng đầu năm 2025, số lượng tàu rời cảng cá Hòa Lộc là 897 lượt, tàu cập cảng là 927 lượt. Tổng hàng hoá qua cảng đạt gần 3.000 tấn. Trong đó hàng thuỷ sản là hơn 2.000 tấn, còn lại là hàng hoá khác như: đá lạnh, dầu diezen, nước sạch...

Bài và ảnh: Ngọc Huấn