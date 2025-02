Các trường học miền núi chủ động phòng, chống rét cho học sinh

Để giúp học sinh vượt qua những đợt lạnh sâu, các trường học khu vực miền núi của tỉnh đã sẵn sàng phương án phòng, chống rét, đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Trường Mầm non Cẩm Ngọc (Cẩm Thủy) chủ động phối hợp với Trạm Y tế xã chủ động phòng ngừa dịch bệnh cho trẻ trong thời điểm thời tiết cực đoan.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 3/2025, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm, có thể xảy ra các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Do đó, các cơ sở giáo dục khu vực miền núi đang tích cực, chủ động phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, đặc biệt là đối với học sinh các trường nội trú, bán trú.

Tại Trường Mầm non Cẩm Ngọc (Cẩm Thủy), công tác chuẩn bị các điều kiện chống rét cho học sinh cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm.

Cô giáo Hà Thị Huế, Hiệu trưởng Trường Mầm non Cẩm Ngọc cho biết: "Nhà trường hiện có 1 khu chính và 1 khu lẻ với tổng số 379 học sinh. Cùng với việc đảm bảo cơ sở vật chất, phòng lớp học đảm bảo kín gió, chăn đệm mùa đông ấm áp, bữa ăn bán trú của các con cũng được thay đổi cho phù hợp để đảm bảo sức khỏe, chú trọng giữ ấm thức ăn. Bên cạnh đó, nhà trường cũng chú trọng các giải pháp để ngăn ngừa các loại dịch bệnh, nấm mốc có thể phát sinh trong mùa nồm ẩm, mưa phùn như luôn giữ phòng lớp học khô ráo, sạch sẽ, tuyên truyền tới phụ huynh đảm bảo mặc đủ ấm cho con khi đến trường...”.

Tương tự, tại Trường Mầm non Hiền Kiệt (Quan Hóa), do nằm ở khu vực biên giới, nơi có thời tiết khá khắc nghiệt, nền nhiệt trung bình thấp nên công tác phòng chống rét cho học sinh luôn được nhà trường chú trọng và nằm trong kế hoạch từ đầu năm học.

Cô trò Trường Mầm non Hiền Kiệt (Quan Hóa) triển khai các giải pháp giữ ấm cho trẻ.

Cô giáo Hà Thị Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hiền Kiệt cho biết: "Trong đợt lạnh vừa qua, nhà trường phải cho học sinh nghỉ học 2 ngày để tránh rét. Trường cũng luôn sẵn sàng phương án bảo vệ sức khoẻ cho các cháu nhỏ. Trong thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp, rét đậm, nhà trường không tổ chức các hoạt động ngoài trời để tránh cho học sinh bị lạnh. Đồng thời, tuyên truyền tới phụ huynh học sinh, giáo viên các lớp phối hợp thực hiện các giải pháp giữ ấm cho học sinh như mặc đủ ấm, chuẩn bị sẵn quần áo dự phòng... Bên cạnh đó, nhà trường cũng đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho học sinh trong mùa rét. Nếu nhiệt độ giảm sâu dưới 10 độ C, nhà trường sẽ chủ động báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho học sinh tạm thời nghỉ học”.

Trường Mầm non Hiền Kiệt phối hợp với Đồn Biên phòng Hiền Kiệt trao tặng 100 áo ấm cho các em học sinh.

Trong các đợt lạnh sâu, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Ngọc Lặc (Ngọc Lặc) luôn đảm bảo cơ sở vật chất phòng chống rét cho học sinh, hạn chế cho học sinh về nhà khi nhiệt độ xuống quá thấp; chuẩn bị nước nóng cho học sinh sử dụng; không cho học sinh đốt củi, đốt than... trong phòng kín để dảm bảo an toàn cháy nổ.

Thầy giáo Phạm Văn Cương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Ngọc Lặc cho biết: “Nhà trường đang tích cực tuyên truyền giáo dục cho học sinh các kỹ năng để thích ứng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Cùng với đó là đảm bảo cho các em có đủ chăn màn, quần áo ấm vào mùa đông; phòng học, khu bán trú đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng cho học sinh học tập, sinh hoạt; điều chỉnh lịch hoạt động ngoài trời cho phù hợp với điều kiện thời tiết; phát động chương trình thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, sức đề kháng cho các em học sinh”.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết khu vực Bắc Bộ trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Để đảm bảo sức khỏe cũng như an toàn cho học sinh, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thanh Hoá cũng đã chỉ đạo các trường không bắt buộc học sinh mặc đồng phục và hạn chế tổ chức hoạt động ngoài trời trong những ngày rét; chủ động điều chỉnh thời gian học muộn hơn; thường xuyên theo dõi thời tiết, kịp thời thông báo lịch học đến phụ huynh; các trường học chủ động phối hợp với trạm y tế trang bị thuốc men, vật tư y tế phục vụ công tác y tế dự phòng, điều trị các bệnh thường gặp khi thời tiết giao mùa...

Linh Hương