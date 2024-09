Các đồn Biên phòng tuyến biên giới của tỉnh khẩn trương sơ tán người và tài sản của Nhân dân, phòng chống sạt lở, mưa lũ

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, trên địa bàn các xã biên giới đã xảy ra tình trạng sạt lở và ngập úng cục bộ, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người, phương tiện qua lại trên địa bàn. Trước tình hình trên, các Đồn Biên phòng tuyến Biên giới của tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT, TKCN & PTDS các huyện tổ chức họp khẩn, triển khai các phương án di dời người và tài sản đến vị trí an toàn; bố trí lực lượng chốt chặn các điểm nguy hiểm.

Đồn Biên phòng Tam Thanh phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT, TKCN & PTDS huyện Quan Sơn và 2 xã Tam Thanh, Tam Lư di dời người và tài sản đến vị trí an toàn. Hiện tại trên địa bàn có 25 hộ/105 khẩu bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao, trong đó: xã Tam Thanh có 8 hộ/26 khẩu, xã Tam Lư có 17 hộ/79 khẩu; 2 đập tràn ngập sâu, nước chảy xiết và có 4 điểm đất đá sạt lở từ taluy dương xuống đường liên xã trên địa bàn, làm chia cắt giao thông giữa 2 xã Tam Thanh, Tam Lư. Đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức di dời người và tài sản đến vị trí an toàn, hiện tại không có thiệt hại về người, chưa có số liệu thiệt hại về tài sản.

Đối với các điểm ngập úng cục bộ và sạt lở, Đồn Biên phòng Tam Thanh đã cắt cử lực lượng phối hợp với địa phương tổ chức chốt chặn 24/24h không cho người, phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Tại địa bàn 2 xã Quang Chiểu và Mường Chanh (Mường Lát), nước dâng cao từ thượng nguồn về, gây sạt lở đất và nguy cơ cuốn trôi nhà cửa, tài sản của Nhân dân...

...Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tuyên truyền, vận động, giúp dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn. Cụ thể: tại xã Mường Chanh đã di dời 35 hộ/148 khẩu; xã Quang Chiểu di dời 61 hộ/263 khẩu. Hiện nay, trên địa bàn 2 xã Quang Chiểu và Mường Chanh vẫn đang có mưa, nước đầu nguồn không ngừng đổ về, dâng cao nhanh. Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ, đội công tác thường trực 24/24h tại các địa bàn, sẵn sàng ứng cứu, giúp dân và đảm bảo an toàn tuyệt đối khi thực hiện nhiệm vụ.

Tại địa bàn xã Trung Lý (Mường Lát) chiều 22/9, đã xảy ra nhiều điểm sạt lở; tại khu ký túc xá Trường THCS Trung Lý xảy ra sạt lở gây thiệt hại đối với cơ sở vật chất của nhà trường và nguy cơ mất an toàn đối với học sinh, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức di dời người và tài sản đến vị trí an toàn.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn phân công lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chủ động ứng phó và di dời các hộ có nguy cơ sạt lở cao ra khỏi vùng nguy hiểm. Đến sáng 23/9, phát hiện 2 vết nứt lớn, kéo dài phía taluy âm sau nhà của 2 hộ dân khu phố Chiên Pục, đơn vị đã huy động lực lượng phối hợp địa phương di dời 10 nhân khẩu và toàn bộ tài sản của 2 hộ dân trên ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, trên địa bàn các xã Na Mèo, Sơn Thủy (Quan Sơn) do Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo quản lý đã xảy ra tình trạng sạt lở và ngập úng cục bộ, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người, phương tiện qua lại trên địa bàn. Trước tình hình trên, đơn vị phối hợp với xã Na Mèo, Sơn Thủy triển khai các phương án di dời người và tài sản đến vị trí an toàn; giúp dân gặt lúa; bố trí lực lượng thường trực tại các điểm nguy hiểm. Hiện tại trên địa bàn có 11 nhà bị sạt lở và 22 hộ có nguy cơ cao phải di dời. Đối với các điểm ngập úng cục bộ và sạt lở, đơn vị đã cắt cử lực lượng phối hợp với địa phương tổ chức trực 24/24h không cho người, phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn, đồng thời phối hợp tuyên truyền cho người dân trên địa bàn không đánh bắt cá, vớt củi và thu hoạch hoa màu trong lúc mưa lũ để đảm bảo an toàn.

Hoàng Lan và CTV