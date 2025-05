Các điểm đến nỗ lực đón khách an toàn trong kỳ nghỉ lễ

Nhằm tiếp tục lan tỏa hình ảnh "Du lịch Thanh Hóa - Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn", mang đến cho du khách kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 ý nghĩa khi đến với xứ Thanh, việc đảm bảo các điều kiện đón khách an toàn tại các điểm đến, khu nghỉ dưỡng được đặc biệt chú trọng.

Bắt đầu từ ngày 30/4, giá vé Công viên nước Sun World Sầm Sơn đã điều chỉnh lên 250 nghìn đồng/vé trẻ em và 350 nghìn đồng/vé người lớn. Mặc dù vậy đây vẫn là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách trong những ngày nghỉ lễ. Theo đại diện ban quản lý, chỉ trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, công viên nước đã đón khoảng 3.500 du khách. Ở tất cả các khu vực đều bố trí lực lượng quản lý, sẵn sàng hỗ trợ du khách khi cần thiết.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tại các bãi biển Sầm Sơn thường xuyên túc trực từ 5h30 phút đến 18h hàng ngày, đảm bảo không để xảy ra sự cố đáng tiếc trong suốt những ngày cao điểm của kỳ nghỉ lễ.

Đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn TP Sầm Sơn được các lực lượng chức năng hỗ trợ, kịp thời xử lý các tình huống trong quá trình đón tiếp, phục vụ du khách. Với mục tiêu đảm bảo môi trường du lịch văn minh, thân thiện.

Còn tại tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng Anh Phát Hotels & Resorts (thị xã Nghi Sơn), để đảm bảo an toàn cho du khách khi tham gia các hoạt động như: đua xe công thức, trượt zipline, bắn súng sơn, đua xe địa hình..., việc hướng dẫn vận hành an toàn được đội ngũ nhân viên phổ biến đến du khách trước khi tham gia. Trước đó, toàn bộ hệ thống xe đua, đường trượt zipline... đã được kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, đảm bảo các điều kiện vận hành an toàn.

Đối với hoạt động chèo thuyền kayak tại Anh Phát Hotels & Resorts, 100% du khách khi tham gia đều được hướng dẫn kỹ năng và mặc áo phao trong suốt quá trình tham gia.

Cũng trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này, Lamori Resort & Spa (Thọ Xuân) chính thức đưa vào phục vụ du khách trải nghiệm đường trượt zipline “Cung đường phiêu lưu”, dài 600m. Đây là trò chơi dành cho du khách yêu thích du lịch khám phá, mạo hiểm. Trước khi ra mắt, toàn bộ hệ thống đường trượt đã được đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật kiểm tra, đánh giá và vận hành thử; toàn bộ nhân lực phục vụ được tập huấn, nắm vững quy trình vận hành an toàn, đảm bảo mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ.

Trong kỳ nghỉ này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng, địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tranh giành, chèo kéo du khách, không niêm yết giá và bán không theo giá niêm yết. (Trong ảnh: Nhân viên bộ phận lễ tân FLC Grand Hotel Sam Son phổ biến quy định nhận, trả phòng và cung cấp thông tin dịch vụ đến du khách).

Hoài Anh