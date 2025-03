Các địa phương ra quân huấn luyện năm 2025

Sáng 3/3, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện Thiệu Hoá, Thọ Xuân, Như Xuân, Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2025 gắn với đợt thi đua cao điểm “Thần tốc - Quyết thắng”.

Các lực lượng tham gia huấn luyện.

* Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện, năm 2025 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thiệu Hoá sẽ tổ chức huấn luyện cho 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Nội dung huấn luyện: Diễn tập thành thạo các phương án tham mưu tác chiến, chỉ huy, điều hành; huấn luyện thể lực; huấn luyện nắm chắc và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang thiết bị có trong biên chế và các loại vũ khí được trang bị mới; huấn luyện và kiểm tra bắn súng đạn thật đối với lực lượng dân quân và lực lượng thực trực; đồng thời phát động phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong huấn luyện chiến đấu và diễn tập.

Thiệu Hoá phấn đấu kết thúc huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% trở lên đạt khá, giỏi.

Các đại biểu thăm mô hình học cụ.

Tại buổi lễ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thiệu Hoá đã phát động đợt thi đua cao điểm “Thần tốc - Quyết thắng” từ ngày 1/3 đến 19/5/2025 và tổ chức ký kết giao ước thi đua, nhằm tạo khí thế sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện năm 2025.

Ngay sau buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện, các đại biểu đã tham quan trưng bày mô hình học cụ tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

* Năm 2025, LLVT huyện Thọ Xuân tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Huấn luyện cho chỉ huy các cấp thành thạo công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện; nắm vững đối tượng tác chiến; Trong huấn luyện chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ.

Huấn luyện đồng bộ và vững chắc cho cả chỉ huy và trợ lý về các phương án phòng chống thiên tai, cứu nạn, cháy rừng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. Thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn trong huấn luyện, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện và mất an toàn trong tham gia giao thông.

Cũng tại buổi Lễ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thọ Xuân đã phát động phong trào và đăng ký giao ước thi đua trong huấn luyện năm 2025.

Dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thọ Xuân đã tổ chức chạy CISM năm 2025 nhằm tăng cường sức khỏe và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng.

* Năm 2025, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Như Xuân tổ chức huấn luyện cho lực lượng thường trực Ban CHQS huyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Huấn luyện lực lượng dự bị động viên theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả”.

Đại biểu dự buổi lễ ra quân huấn luyện.

Trong đó lấy tập huấn, bồi dưỡng cán bộ là khâu then chốt, huấn luyện nội dung là khâu quan trọng, huấn luyện phải sát với thực tế từng đối tượng, từng địa phương, đơn vị, sát thực tế, phương án chiến đấu, đối tượng tác chiến, tổ chức biên chế, trang bị, chức năng, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động của lực lượng vũ trang huyện, phù hợp với sự phát triển của nghệ thuật quân sự, kinh nghiệm chiến đấu và cách đánh truyền thống của LLVT địa phương, kết hợp huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, bảo đảm thường xuyên cho LLVT huyện luôn sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2025, thời gian huấn luyện 9 tháng, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 3/3 đến ngày 15/7; Giai đoạn 2 từ ngày 1/8 đến ngày 15/12. Tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và cán bộ cơ sở để bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Tiến hành huấn luyện tại chức đầy đủ các nội dung chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và nhân viên chuyên môn kỹ thuật theo đúng quy định, phấn đấu kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% đạt khá, giỏi.

Ký giao ước thi đua tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Như Xuân đã phát động đợt thi đua cao điểm “Thần tốc - Quyết thắng” và tổ chức ký giao ước thi đua, nhằm tạo khí thế sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2025.

Ngay sau buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện Như Xuân và đại biểu đã tham quan sáng kiến, cải tiến, mô hình học cụ, vật chất huấn luyện tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

* Năm 2025, LLVT huyện Quảng Xương tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 1659 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 775 của Đảng ủy Quân khu 4, Nghị quyết số 535 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030, LLVT huyện Quảng Xương tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng cho 100% cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao.

Xây dựng kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng đúng quy định, tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian theo phân cấp; tổ chức kiểm tra các bài bắn cho các đối tượng theo quy định, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời khắc phục những hạn chế, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị qua từng tháng, từng quý và từng giai đoạn huấn luyện. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỹ luật, đảm bảo an toàn trong huấn luyện, diễn tập và an toàn giao thông.

Ký giao ước thi đua huấn luyện năm 2025.

Tích cực nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trang thiết bị, mô hình học cụ đảm bảo cho huấn luyện; tập trung chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị cơ sở vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với nâng cao huấn luyện thể lực, tăng cường giáo dục pháp luật, tạo bước chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật.

Tại buổi lễ, LLVT huyện Quảng Xương đã phát động đợt thi đua cao điểm “Thần tốc - Quyết thắng” chào mừng 50 năm ngày giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước và ký giao ước thi đua trong huấn luyện năm 2025, thời gian từ ngày 3/3 đến 15/12/2025, phấn đấu 100% cán bộ chiến sỹ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lện, kế hoạch huấn luyện; thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự các nội dung 100% đạt yêu cầu, có 75 - 85% đạt khá, giỏi trở lên.

* Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghi Sơn đã quán triệt, phổ biến nhiệm vụ huấn luyện năm 2025. Theo đó, lực lượng vũ trang thị xã Nghi Sơn sẽ thực hiện công tác huấn luyện với mục tiêu 100% cán bộ, chiến sỹ quán triệt và thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Gắn huấn luyện với diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ và một phần thực địa; đẩy mạnh phong trào thi đua “luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối”, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thị xã.

Đảm bảo 100% quân số tham gia huấn luyện; nắm và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, đảm bảo tốt vũ khí trang bị, cơ sở vật chất, giáo án, bài giảng, thao trường, mô hình học cụ, hoàn thành đúng, đủ; nâng cao chất lượng huấn luyện cho cán bộ, lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp; cán bộ, chiến sỹ biên phòng, dự bị động viên, dân quân tự vệ.

Theo kế hoạch, thời gian huấn luyện trong năm 2025 được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 3/3 đến ngày 15/7/2025; giai đoạn 2 từ ngày 1/8 đến ngày 15/12/2025.

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị tham gia lễ ra quân huấn luyện đã ký kết giao ước thi đua, thực hiện đợt thi đua cao điểm “Thần tốc - quyết thắng”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2025.

Ngay sau buổi lễ ra quân, các đồng chí lãnh đạo thị xã cùng các đại biểu đã tham quan mô hình học cụ, phục vụ huấn luyện của các đơn vị.

Thanh Mai - Đỗ Duy Nhã - Đỗ Nguyệt - Lê Du - Văn Chinh - Sỹ Thành (CTV)