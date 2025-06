Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu đẩy mạnh xử lý tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả

Ngày 3/6, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang chỉ đạo các lực lượng tiếp tục đẩy mạnh cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm liên quan đến sử dụng công nghệ cao; xử lý tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Ngày 3/6 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 5/2025, chỉ đạo triển khai công tác tháng 6/2025. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ: Trong tháng 5, lực lượng Công an đã tập trung cao độ, triển khai quyết liệt các mặt công tác, qua đó giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng môi trường an toàn, kỷ cương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thành công các sự kiện, hoạt động lớn của đất nước.

Lực lượng Công an đã bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, nổi bật là kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025, đồng chí Tổng Bí thư công tác tại Nga... Công tác tham mưu chiến lược của lực lượng Công an được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao; nhiều nội dung đã đóng góp tích cực trong xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật, hoạt động đối ngoại của đất nước.

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực; các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều được điều tra, khám phá nhanh chóng; nhận diện và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm có dấu hiệu gia tăng phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân như tội phạm bảo kê tại các chợ, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đại biểu dự Hội nghị

So sánh với số liệu 5 tháng đầu năm 2024, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 20,71%, hầu hết các loại tội phạm đều giảm, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí, tai nạn giao thông giảm 24,47% về số vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu, công an các đơn vị, địa phương tập trung cao độ các công tác về sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đại tướng Lương Tam Quang chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến sử dụng công nghệ cao; xử lý tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tổng rà soát đấu tranh xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Đại tướng Lương Tam Quang cũng yêu cầu tập trung xử lý nghiêm tình trạng xe ô tô khách, xe tải trọng lớn vi phạm quy định về an toàn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo Nghị định 168... Đối với một số loại tội phạm có dấu hiệu hoạt động phức tạp trở lại như lừa đảo theo hình thức đa cấp, tín dụng đen, hoạt động “bảo kê”, tiếp tục quyết liệt đấu tranh, xử lý, không để diễn biến phức tạp.

Theo VOV