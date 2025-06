Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý, khai thác khoáng sản cát xây dựng

Chiều 3/6, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác, vận chuyển kháng sản đối với các mỏ cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang chủ trì hội nghị.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các địa phương, các ngành có liên quan của tỉnh, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản cát xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 30 giấy phép khai thác cát, trong đó có 28 giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường còn hạn với tổng công suất cấp phép là 0,842 triệu m3/năm; 2 mỏ vừa hết hạn trong tháng 4/2025. Qua khảo sát cho thấy trên địa bàn tỉnh hiện chỉ còn 1 mỏ cát tại huyện Yên Định đang hoạt động khai thác, công suất 15.000 m3/năm, chiếm khoảng 1,78% so với tổng công suất được cấp phép.

Chủ tịch UBND huyện Bá Thước phát biểu tại hội nghị.

Các mỏ còn lại không hoặc chưa hoạt động do các nguyên nhân, như: Tàu, thuyền không được đăng kiểm theo quy định; chưa được thuê đất nên không đủ điều kiện khai thác; mỏ bị dừng để đo đạc xác định trữ lượng và đánh giá việc sạt lở bờ sông... Ngoài ra, một số mỏ cát dừng hoạt động do chủ mỏ có liên quan đến các vi phạm về hoạt động khoáng sản đang bị Công an điều tra. Việc các mỏ dừng khai thác dẫn đến thiếu hụt lớn nguồn cát phục vụ xây dựng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình hạ tầng và dân dụng trên địa bàn tỉnh.

Đại diện doanh nghiệp kiến nghị tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương, các doanh nghiệp hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị các biện pháp tháo gỡ. Trong đó, các doanh nghiệp kiến nghị trong thời gian đang thực hiện các thủ tục cải hoán, đóng mới tàu thuyền đảm bảo theo quy định về đăng ký, đăng kiểm, tiếp tục cho doanh nghiệp sử dụng phương tiện cũ để khai thác trong phạm vi mốc giới mỏ được cấp phép. Vì thời gian để doanh nghiệp cải hoán, đóng mới tàu thuyền khai thác bảo đảm các quy định phải kéo dài từ 4 tháng đến 1 năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang giao Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường và kiến nghị của các ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan, lập báo cáo thực trạng tình hình khai thác khoáng sản cát xây dựng trên địa bàn tỉnh, báo cáo Thường trực UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức đoàn công tác học tập kinh nghiệm, cách làm tại một số địa phương lân cận trong việc quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản. Đồng thời, chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ hội nghị thường trực UBND tỉnh về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong khai thác khoáng sản thời gian tới.

Đối với các doanh nghiệp kiến nghị nâng công suất mỏ và những đơn vị chưa được thuê đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan sớm giải quyết các thủ tục, hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Hải Đăng