Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2025

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao nhất để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng tốc, bứt phá, táo bạo, thần tốc hơn nữa nhằm đạt các mục tiêu của năm 2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2025. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 7/8, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2025 cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố.

Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đồng chí Trợ lý Tổng Bí thư, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa, dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Tại phiên họp các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2025; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia; việc triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và nhiều nội dung quan trọng khác.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày báo cáo. (Ảnh: VGP)

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 7 tháng năm 2025, trong bối cảnh phải đồng thời đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, toàn hệ thống đã rất nỗ lực, quyết tâm, kiên định với mục tiêu, linh hoạt, bản lĩnh, quyết liệt trong triển khai công việc, sẵn sàng các kịch bản và chủ động ứng phó với tình hình. Nhờ đó tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt những kết quả khá toàn diện, với nhiều điểm sáng, được quốc tế, người dân, doanh nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, tạo tiền đề để phấn đấu mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 8,3 - 8,5%.

Cụ thể, nền kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; nhiều chỉ tiêu, chỉ số quan trọng tốt hơn so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 7 tháng tăng 3,26% so với cùng kỳ. Tín dụng tăng trưởng cao, mặt bằng lãi suất cho vay bình quân mới tiếp tục xu hướng giảm. Thị trường chứng khoán phát triển sôi động cả về thanh khoản và dòng tiền. Thu ngân sách nhà nước 7 tháng đạt 80,2% dự toán, tăng 27,8% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại 7 tháng xuất siêu, ước đạt 10,2 tỷ USD.

Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được thúc đẩy. Tổng vốn FDI đăng ký 7 tháng đạt gần 24,1 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ, vốn FDI thực hiện khoảng 13,6 tỷ USD, tăng 8,4%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng tăng 9,3% so với cùng kỳ, khách quốc tế đạt trên 12,2 triệu lượt người, tăng 22,5%. Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục nhận định tích cực, nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam trong năm 2025.

Sản xuất kinh doanh cũng tăng trưởng tích cực. Sản xuất nông nghiệp, dịch vụ duy trì đà tăng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 tăng 8,5% so với cùng kỳ, 7 tháng tăng 8,6%; trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,3%. Đơn hàng mới tăng trở lại, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 7 đạt 52,4 điểm...

Trên cơ sở kết quả đạt được, phân tích rõ những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc và dự báo tình hình trong thời gian tới, Bộ Tài chính đề xuất 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại phiên họp lãnh đạo các địa phương, các bộ ngành cũng đã báo cáo về công tác triển khai các nhiệm vụ trong thời gian qua; trong đó có kết quả sau hơn 1 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; nêu những bài học kinh nghiệm và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhằm đạt các mục tiêu của năm 2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu lên 10 kết quả nổi bật trong 7 tháng năm 2025 và nhấn mạnh: Những kết quả đạt được là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sự đồng hành của Quốc hội, sự vào cuộc tích cực của Chính phủ, các bộ, ngành, sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, cơ bản đạt các mục tiêu đề ra; đặc biệt phải khẳng định sự đổi mới tư duy và hành động quyết liệt thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm.

Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ, những hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức; đề nghị các địa phương, bộ, ngành Trung ương cần chủ động, thích ứng linh hoạt, hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đại biểu dự tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra, rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị để vận hành bộ máy hiệu quả. Nắm chắc diễn biến tình hình thế giới và trong nước, bám sát thực tiễn để kịp thời thích ứng, linh hoạt triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn. Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia; các địa phương chuẩn bị tốt cho công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. chuẩn bị khánh thành, khởi công các công trình, dự án chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát việc thực hiện 4 nghị quyết trụ cột gồm: Nghị quyết 57, 59, 66, 68 của Bộ Chính trị. Quyết liệt tháo gỡ khó khăn ở những dự án tồn đọng kéo dài. Tập trung cho các dự án liên quan đến lĩnh vực giáo dục, y tế...; rà soát cơ sở vật chất trường lớp đảm bảo khang trang trước khai giảng năm học mới; quan tâm y tế cơ sở. Tập trung đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chú trọng lĩnh vực văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tiếp tục giữ vững và củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội...

Các bộ, ngành, địa phương cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao nhất để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng tốc, bứt phá, táo bạo, thần tốc hơn nữa nhằm đạt các mục tiêu của năm 2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

