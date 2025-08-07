Thời sự  /  Thời sự
14:04 07/08/2025 GMT+7
Sáng 7/8, tại xã Tiên Trang, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) khu vực ven biển. Diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành PCTT&TKCN, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong việc chủ động phòng tránh, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra.

Dưới đây là hình ảnh diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khu vực ven biển tỉnh Thanh Hóa năm 2025:

Khi có tình huống bão lũ xảy ra, lực lượng trực ban của xã Tiên Trang đánh kẻng kêu gọi người dân sơ tán.

Người dân nhanh chóng sơ tán đến nơi ở an toàn.

Cùng với đó, người dân nhanh chóng vận chuyển lương thực đến nơi sơ tán.

Các lực lượng vũ trang hỗ trợ người già sơ tán.

Đưa vật nuôi ra khỏi vùng có nguy cơ bị ngập lụt.

Tình huống cây đổ trên đường trúng người dân.

Các lực lượng và phương tiện kịp thời có mặt đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Các lực lượng vận động người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Lực lượng biên phòng tuyến biển hỗ trợ người dân trên bè nuôi trồng thủy sản trở vào đất liền tránh trú bão.

Các lực lượng kêu gọi, hỗ trợ tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn.

Người dân theo dõi diễn tập.

Hải Đăng

