Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Luận Văn

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2024), chiều 3/11, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ và Nhân dân thôn Luận Văn, xã Thọ Xương (Thọ Xuân). Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện Thọ Xuân.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân tặng cán bộ, Nhân dân thôn Luận Văn bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng.

Trong không khí đầm ấm, thắm tình đoàn kết của ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 94 năm xây dựng và trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của thôn Luận Văn trong thời gian qua.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Năm 2018, thôn Luận Văn 1 và thôn Luận Văn 2 sáp nhập thành thôn Luận Văn. Từ khi sáp nhập đến nay, cán bộ, đảng viên và Nhân nhân trong thôn luôn thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các đoàn thể phát động.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Tinh thần đoàn kết thống nhất trong cộng đồng dân cư ngày càng được tăng cường và củng cố. Nhờ đó, năm 2023, thôn Luận Văn đã xây dựng thành công thôn kiểu mẫu. Đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, hộ giàu, hộ khá ngày càng tăng lên, trong thôn không còn hộ nghèo.

Bí thư Chi bộ thôn Luận Văn phát biểu khai mạc ngày hội.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được triển khai thực hiện hiệu quả. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được Nhân dân thực hiện nghiêm túc. Công tác vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên; an ninh, trật tự đảm bảo.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân chúc mừng những kết quả nổi bật mà cán bộ, đảng viên, Nhân dân thôn Luận Văn đạt được trong thời gian qua.

Để xây dựng thôn Luận Văn ngày càng phát triển, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã Thọ Xương, nhất là chi bộ thôn Luận Văn cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Cùng với đó, cần đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ và ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Thực hiện tốt hơn nữa các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và tự hào dân tộc để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xây dựng và phát triển địa phương. Giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, không để các thế lực thù địch lợi dụng xúi giục, lôi kéo, kích động gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong phát triển kinh tế, cần tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả việc tích tụ đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng các ngành nghề để nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân.

Củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí thôn kiểu mẫu. Giữ gìn công tác vệ sinh môi trường, thực hiện tốt việc thu gom rác thải. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu về an ninh, trật tự, xây dựng thôn, xã, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự; kịp thời biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện.

Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã Thọ Xương và chi bộ, ban cán sự, ban công tác mặt trận thôn Luận Văn cần thường xuyên lắng nghe ý kiến Nhân dân, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề Nhân dân kiến nghị, phản ánh, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của xã Thọ Xương nói chung, thôn Luận Văn nói riêng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo TP Thanh Hóa trao tặng xã Thọ Xương 100 triệu đồng.

Lãnh đạo TP Thanh Hóa tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo huyện Thọ Xuân tặng quà cho khu dân cư thôn Luận Văn.

Tại ngày hội, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân đã tặng cán bộ, Nhân dân thôn Luận văn bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - một biểu tượng cao đẹp, thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; trao tặng 10 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo TP Thanh Hóa trao tặng xã Thọ Xương 100 triệu đồng và 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thôn Luận Văn. Lãnh đạo huyện Thọ Xuân và xã Thọ Xương cũng đã trao quà cho khu dân thôn Luận Văn.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho bà Trạc Thị Khơi.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân đã đến dự lễ khánh thành và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho bà Trạc Thị Khơi, hộ nghèo neo đơn ở thôn 8, xã Thọ Xương.

Tố Phương