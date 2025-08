Bế mạc Giải bơi, lặn cứu đuối các Câu lạc bộ tỉnh Thanh Hóa

Sau hơn 1 ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt, sáng 3/8, Ban Tổ chức Giải bơi, lặn cứu đuối các Câu lạc bộ (CLB) tỉnh Thanh Hóa năm 2025 đã bế mạc và trao giải cho các vận động viên (VĐV) có thành tích xuất sắc.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự trao giải cho các VĐV xuất sắc nội dung tiếp sức tự do nhóm 15 -17 tuổi.

Giải bơi, lặn cứu đuối các CLB tỉnh Thanh Hóa năm 2025 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại bể bơi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh. Giải không chỉ tạo sân chơi lành mạnh cho các VĐV mà còn góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò của thể dục thể thao, đặc biệt là môn bơi trong việc rèn luyện sức khỏe và phòng, chống tai nạn đuối nước. Thông qua giải đấu, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động gia đình, nhà trường và cộng đồng về kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi sẽ được đẩy mạnh, góp phần giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn thương tích do đuối nước gây ra.

Các vận động viên tranh tài quyết liệt trên “đường đua xanh”.

Diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng, giải vẫn thu hút đông đảo người dân tham gia cổ vũ.

Giải thu hút 265 VĐV đến từ 33 CLB, đơn vị trong tỉnh tham gia. Các VĐV đã nỗ lực hết mình thi đấu để tranh 37 bộ huy chương. Trong đó có 32 bộ huy chương ở nội dung cá nhân (Bơi tự do, ếch, ngửa, lặn, bơi và dìu nạn nhân), thuộc các nhóm tuổi 6-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-17 và trên 18 tuổi. Đối với phần thi tiếp sức đồng đội các VĐV tranh tài giành 5 bộ huy chương gồm các nội dung: 2 x 50m tự do nam, nữ phối hợp (01 nam và 01 nữ nhóm 09-10 tuổi); 2 x 50m tự do nam, nữ phối hợp (01 nam và 01 nữ nhóm 11-12 tuổi); 2 x 50m tự do nam, nữ phối hợp (01 nam và 01 nữ nhóm 13-14 tuổi); 2 x 50m tự do nam, nữ phối hợp (01 nam và 01 nữ nhóm 15-17 tuổi); 2 x 50m tự do nam, nữ phối hợp (01 nam và 01 nữ nhóm trên 18 tuổi).

Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV xuất sắc cự ly 50m ếch nam nhóm 18 tuổi trở lên.

Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV xuất sắc cự ly 50m ếch nam nhóm 15 - 17 tuổi.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, giải năm nay có tính cạnh tranh cao khi có sự góp mặt của đông đảo VĐV, trong đó có những kình ngư trẻ triển vọng. Điều này đã mang đến những cuộc thi đấu, tranh tài hấp dẫn, quyết liệt. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng và tuyển chọn những VĐV có năng khiếu bơi, lặn để phát triển lực lượng thể thao thành tích cao trong tương lai.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao huy chương, phần thưởng cho các VĐV giành thứ hạng cao tại từng nội dung, theo từng nhóm tuổi thi đấu của giải.