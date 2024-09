Bạt Nguyễn Lê Phát - Đơn vị thi công lắp bạt che nắng, mưa ban công, sân thượng, trường học, chung cư, bệnh viện

Thi công lắp đặt bạt che nắng mưa cho ban công, sân thượng, trường học, chung cư và bệnh viện là giải pháp thiết thực giúp bảo vệ không gian khỏi nắng mưa, đồng thời tạo thêm không gian thoải mái và an toàn cho người sử dụng. Bạt che có nhiều loại với thiết kế và chất liệu đa dạng, phù hợp với nhu cầu và điều kiện sử dụng của từng loại công trình. Dưới đây là chi tiết về các loại bạt che phổ biến, quy trình thi công và những lợi ích khi sử dụng bạt che nắng mưa.

Các loại bạt che nắng mưa phổ biến cho ban công, sân thượng, trường học, chung cư, bệnh viện

1. Bạt cuốn che nắng mưa PVC

- Chất liệu: Bạt PVC chống thấm, chống tia UV, độ dày từ 0.38mm - 0.62mm.

- Ưu điểm: Khả năng che nắng mưa tốt, độ bền cao, dễ vệ sinh, nhiều màu sắc lựa chọn.

- Ứng dụng: Ban công nhà ở, sân thượng, che cửa sổ trường học, bệnh viện.

2. Bạt che nắng mưa lưới

- Chất liệu: Bạt lưới tổng hợp, thoáng khí, giảm nhiệt độ và che nắng hiệu quả.

- Ưu điểm: Tạo không gian thoáng mát, thông thoáng, phù hợp cho các khu vực cần lưu thông không khí.

- Ứng dụng: Sân thượng, khu vực ban công, sân trường học, khu vực nghỉ ngơi ngoài trời.

3. Bạt cuốn tự động có Motor

- Chất liệu: PVC hoặc polyester phủ nhựa, tích hợp motor điều khiển từ xa.

- Ưu điểm: Dễ sử dụng, hiện đại, có thể tự động cuốn lên xuống, phù hợp với các công trình cần tính thẩm mỹ cao.

- Ứng dụng: Chung cư, bệnh viện, trường học, nhà hàng.

4. Bạt nhựa trong suốt

- Chất liệu: Nhựa PVC trong suốt, chống thấm nước, giữ không gian sáng và không che khuất tầm nhìn.

- Ưu điểm: Che mưa tốt, tạo không gian sáng sủa, bảo vệ mà không cản trở ánh sáng tự nhiên.

- Ứng dụng: Ban công, sân thượng, khu vực trưng bày cần ánh sáng, cửa sổ bệnh viện.

5. Bạt Simili giá rẻ

- Chất liệu: Simili phủ nhựa, nhẹ và dễ thi công.

- Ưu điểm: Giá thành rẻ, dễ dàng lắp đặt, phù hợp cho các công trình tạm thời hoặc không yêu cầu quá cao về độ bền.

- Ứng dụng: Che ban công, khu vực để xe, mái che tạm thời.

Quy trình thi công lắp đặt bạt che nắng mưa

Bước 1: Khảo sát hiện trạng và tư vấn

Kỹ thuật viên sẽ đến trực tiếp công trình để khảo sát vị trí lắp đặt, đo đạc kích thước và tư vấn loại bạt phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Bước 2: Chọn loại bạt và nhận báo giá

Khách hàng lựa chọn loại bạt với chất liệu, màu sắc và kiểu dáng mong muốn. Đơn vị thi công sẽ gửi báo giá chi tiết dựa trên yêu cầu.

Bước 3: Gia công bạt và chuẩn bị phụ kiện

Bạt sẽ được cắt và may theo kích thước yêu cầu. Các phụ kiện như khung treo, dây kéo, motor (nếu có) được chuẩn bị đầy đủ.

Bước 4: Lắp đặt bạt tại công trình

Tiến hành lắp đặt bạt lên vị trí yêu cầu, căng bạt đều và cố định chắc chắn. Đối với bạt cuốn tự động, motor và hệ thống điều khiển sẽ được lắp đặt cẩn thận.

Bước 5: Kiểm tra vận hành và hoàn thiện

Kiểm tra toàn bộ hệ thống sau khi lắp đặt, đảm bảo bạt hoạt động mượt mà, căng đều và che chắn tốt.

Bước 6: Bàn giao và hướng dẫn sử dụng

Bàn giao công trình cho khách hàng, hướng dẫn sử dụng bạt che nắng mưa và cách bảo trì để kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

Lợi ích khi sử dụng bạt che nắng mưa cho ban công, sân thượng, trường học, chung cư, bệnh viện

- Che nắng mưa hiệu quả: Bạt che giúp bảo vệ không gian khỏi nắng mưa, giảm thiểu tác động thời tiết lên các hoạt động sinh hoạt và bảo vệ thiết bị, nội thất bên dưới.

- Tăng cường tính thẩm mỹ: Với nhiều màu sắc và kiểu dáng, bạt che giúp không gian trở nên thẩm mỹ, hiện đại và chuyên nghiệp hơn.

- Giảm nhiệt độ, tạo không gian mát mẻ: Bạt lưới và các loại bạt chuyên dụng giúp giảm nhiệt độ, tạo không gian thoáng mát, thoải mái cho người sử dụng.

- Tiết kiệm chi phí: Bạt che có chi phí lắp đặt và bảo trì thấp hơn nhiều so với các loại mái cố định, dễ dàng thay thế khi cần.

- Dễ dàng bảo trì và thay thế: Khi cần bảo trì hoặc thay thế, bạt có thể dễ dàng tháo lắp mà không ảnh hưởng đến cấu trúc tổng thể của công trình.

- An toàn và tiện lợi: Đặc biệt là trong các khu vực như trường học, bệnh viện, chung cư, bạt che tạo không gian an toàn, tránh được tác động từ nắng gắt và mưa lớn.

Lưu ý khi lựa chọn bạt che nắng mưa

- Chọn đúng loại bạt: Đảm bảo bạt có khả năng chống thấm, chống tia UV, phù hợp với nhu cầu sử dụng và môi trường lắp đặt.

- Kiểm tra chất lượng may ép và phụ kiện: Đảm bảo bạt được may ép chắc chắn, phụ kiện bền bỉ để đảm bảo độ an toàn khi sử dụng.

- Lựa chọn đơn vị thi công uy tín: Chọn các đơn vị có kinh nghiệm và cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp để đảm bảo chất lượng và chính sách bảo hành tốt.

