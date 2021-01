Đất đấu giá - “miếng bánh” hấp dẫn đối với nhà đầu tư

Việc giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức bán đấu giá là một trong những chủ trương, định hướng lớn trong chính sách, pháp luật về đất đai. Thông qua hoạt động đấu giá đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất không chỉ góp phần tăng thu tối đa cho ngân sách nhà nước từ nguồn lực đất đai, tăng hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng đất đai mà còn góp phần tích cực thu hút vốn của các nhà đầu tư trong việc phát triển, hình thành các khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ, hoàn chỉnh hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

MBQH 4961 tại thôn 6, xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa được bàn giao cho đơn vị trúng đấu giá với cơ sở hạ tầng đầy đủ, đạt tiêu chuẩn.

Tính pháp lý của đất đấu giá

Với đặc thù là những khu đất được nhà nước bán trực tiếp đến người sử dụng nên đất đấu giá có rất nhiều ưu việt mà các sản phẩm bất động sản khác không có được. Đất đấu giá có tính pháp lý rõ ràng, được cắm mốc thực địa cho người sử dụng; không bị tranh chấp, không bị quy hoạch treo…; được Sở Xây dựng (Sở Quy hoạch và Kiến trúc đối với TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) phê duyệt là những vị trí có hạ tầng và kết nối trung tâm tốt; không bị chồng lấn, vướng quy hoạch mà được hưởng lợi hạ tầng xung quanh như: Gần trường học, gần UBND, gần khu văn hóa…; được nhà nước làm cơ sở hạ tầng, đường giao thông, hệ thống cấp điện, thoát nước... đầy đủ, đạt tiêu chuẩn trước khi bàn giao cho người mua.

Quá trình đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, minh bạch và trải qua nhiều bước nghiêm ngặt. Trong quá trình tổ chức đấu giá, người trúng đấu giá là người trả mức giá cao nhất và được chủ tịch UBND ra quyết định đấu trúng giá. Do đó, hoạt động đấu giá đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất không chỉ góp phần tăng thu tối đa cho ngân sách nhà nước từ nguồn lực đất đai mà còn giúp lựa chọn được những nhà đầu tư có năng lực thực sự, có khả năng triển khai hiệu quả dự án.

“Miếng bánh” hấp dẫn đối với nhà đầu tư

Với hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh, quy hoạch rõ ràng và tính pháp lý chuẩn, nhà đầu tư không phải đối mặt với bất cứ rủi ro nào, do đó, thời gian qua, hoạt động đấu giá đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được triển khai hiệu quả góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước,đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc đấu giá thành công các khu đất đấu giá trong thời qua đến từ nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là việc các cấp chính quyền đã đưa ra nhiều phương án để nâng cao giá trị các khu đất. Theo đó, các khu đất trước khi được đem ra đấu giá đều có hồ sơ quy hoạch chi tiết, quy hoạch giao thông, xây dựng được cập nhật đầy đủ và đúng phương án đã được phê duyệt. Từ đó, giúp nhà đầu tư nhìn thấy được tiềm năng, lợi thế và đấu giá “sát sườn”, đúng với giá trị của các khu đất. Việc đấu giá cũng được thông tin rộng rãi đến các nhà đầu tư. Từ đó, các phiên đấu giá thu hút được nhiều nhà đầu tư có tiềm năng tham gia.

Nhà đầu tư bất động sản tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Dự án Thiệu Khánh Center (Dự án trúng đấu giá MBQH 4961 tại thôn 6, xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa).

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Quốc An - đơn vị hợp tác cùng Công ty CP GEOVIETNAM (đơn vị trúng đấu giá MBQH 4961 tại thôn 6, xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa) đầu tư và phát triển dự án Thiệu Khánh Center, cho biết, đầu tư đất nền trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào luôn an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, đất nền không dành cho những người lướt sóng mà dành cho những nhà đầu tư dài hạn. Trong bối cảnh nguồn cung đất nền tại khu vực trung tâm thành phố Thanh Hóa đang ngày càng khan hiếm, việc các nhà đầu tư nhạy bén tìm đến các dự án đã trúng đấu giá đang ngày càng tăng. Đặc biệt, đối với nhà đầu tư có tiềm lực tài chính nếu đầu tư dài hạn lợi nhuận sẽ chắc chắn, an toàn. “Nhiều người luôn có suy nghĩ đầu tư đất chỉ là để kiếm lợi nhuận mà quên mất câu chuyện đầu tư còn để bảo toàn vốn, bảo toàn tài sản. Do vậy, tính pháp lý của dự án là điều kiện quan trọng nhất trong việc quyết định của các nhà đầu tư. Đây được xem là nguyên tắc vàng khi đầu tư bất động sản . Ông Dũng nhấn mạnh.

NL