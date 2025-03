Bảo vệ và phát triển rừng ở thị xã Nghi Sơn

Thị xã Nghi Sơn hiện có 16.499ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó diện tích rừng tự nhiên là trên 3.489ha, rừng trồng 10.807,44ha. Đây là địa phương được xác định là vùng trọng điểm về cháy rừng mùa nắng nóng của tỉnh.

Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn làm giảm vật liệu cháy rừng thông bằng biện pháp đốt trước có điều khiển tại phường Trúc Lâm.

Để làm tốt công tác bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), thời gian qua Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn đã chủ động triển khai phương án, kế hoạch BVR, PCCCR cụ thể đến từng khu vực trọng điểm. Cùng với đó, đơn vị đã chỉ đạo, hướng dẫn các hộ nhận khoán khai thác nhựa thông vệ sinh rừng, làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng, với diện tích 962,4ha ở các phường, xã: Các Sơn, Ngọc Lĩnh, Tân Dân, Hải Lĩnh, Định Hải, Ninh Hải, Hải Nhân, Nguyên Bình, Xuân Lâm... Phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn và chính quyền địa phương làm giảm vật liệu cháy rừng thông bằng biện pháp đốt trước có điều khiển tại các xã, phường, như: Trúc Lâm, Mai Lâm, Tùng Lâm, Tân Dân, Hải Lĩnh, Ninh Hải; phát dọn, tu bổ hệ thống đường băng trắng cản lửa, kết hợp tuần tra BVR, PCCCR. Đơn vị chuẩn bị lực lượng, phương tiện máy móc, thiết bị, dụng cụ hậu cần, y tế theo phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp với các ngành, đơn vị, các xã, phường có rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ nhận khoán rừng, người dân trên địa bàn chủ động thực hiện nghiêm các quy định về BVR, PCCCR, từ đó hạn chế thấp nhất tình trạng cháy rừng xảy ra.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn Nguyễn Trần Phương, cho biết: Với phương châm phòng là chính, chữa cháy rừng khẩn trương, kịp thời, triệt để, hành động cương quyết, dứt khoát, hạn chế khả năng bén lửa của vật liệu cháy, không để cháy lan rộng, đơn vị đã kiện toàn Ban Chỉ đạo về “Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2021-2025”. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BVR, PCCCR. Để chủ động phòng ngừa, ứng phó và ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ cháy rừng, hạn chế thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy rừng gây ra, hạt kiểm lâm đã tham mưu cho thị xã Nghi Sơn chỉ đạo lực lượng chức năng, các phường triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp BVR, PCCCR. Đặc biệt, từ tháng 12 năm trước đến tháng 8 năm sau, vào thời điểm này ít mưa, lượng mưa trung bình thấp, hiệu ứng gió phơn Tây Nam thường xuyên xuất hiện đã làm cành lá cây bị chết khô, đặc biệt lá thông có nhiều tinh dầu, tạo nên nguồn vật liệu cháy rất nguy hiểm, nguy cơ cháy rừng rất cao. Với vai trò là lực lượng chủ công trong công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng, đơn vị đã phối hợp với các cấp, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về rừng, PCCCR đến mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là người dân sinh sống ở gần rừng, ven rừng dưới nhiều hình thức khác nhau như: Tuyên truyền trực tiếp thông qua các buổi họp tổ dân phố; tuyên truyền tại các trường học; trên hệ thống phát thanh; ký cam kết BVR, PCCCR.

Cùng với đó, đơn vị thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn, giám sát các chủ rừng thực hiện nghiêm túc công tác PCCCR; tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát và đôn đốc công tác PCCCR tại các vùng trọng điểm; chỉ đạo lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô hanh. Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định về PCCCR; tích cực điều tra, kiên quyết xử lý các đối tượng gây cháy rừng theo quy định của pháp luật. Đầu tư mua sắm trang, thiết bị, dụng cụ cho lực lượng tham gia chữa cháy rừng ở cơ sở. Bố trí lực lượng thường trực xuống các vùng trọng điểm để kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý BVR, không để xảy ra “điểm nóng” về cháy rừng, khai thác rừng trái phép. Trong năm 2024 và 2 tháng đầu năm 2025, Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn xây dựng được 4,5km đường băng cản lửa kết hợp tuần tra, tác chiến chữa cháy rừng; tu sửa 27,65km đường băng cản lửa xây dựng từ các năm trước đây phục vụ tuần tra, kiểm tra an ninh rừng, đường tác chiến chữa cháy rừng khi có tình huống cháy xảy ra. Dùng cưa xăng, máy phát xử lý thực bì, làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng thông, thực bì giáp ranh diện tích đất lâm nghiệp của hộ gia đình có nguy cơ cháy cao với diện tích 71,5ha. Giám sát chặt chẽ việc đốt thực bì và sử dụng lửa gần rừng để không cháy lan vào rừng... Cùng với đó, công tác BVR, đấu tranh chống buôn lậu lâm sản luôn được đơn vị quan tâm. Hạt đã tham mưu cho UBND thị xã xây dựng phương án BVR; chỉ đạo kiểm lâm viên tham mưu cho UBND các xã, phường, chủ rừng Nhà nước xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án BVR. Phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hoàng Mai (Nghệ An), các xã, phường, chủ rừng Nhà nước tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra an ninh rừng. Do làm tốt công tác BVR, PCCCR, nên những năm qua tình hình an ninh rừng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn luôn ổn định và giữ vững.

Bài và ảnh: Khắc Công