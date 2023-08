Huyền thoại lửa

Hôm nay nhìn lại, 78 năm qua, rõ ràng vẫn là 78 năm huy hoàng nhất của lịch sử dân tộc. Cách mạng Tháng Tám - toàn quốc khởi nghĩa thành công, ngày 2-9-1945, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với thế giới, non sông Việt Nam, dân tộc Việt Nam từ nay đã sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trải biết bao gian nan, thử thách, hy sinh, vất vả của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta để đất nước hôm nay “có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường nhấn mạnh.

Cách mạng Tháng Tám - bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. (ảnh tư liệu)

“Họa phúc không đến trong một ngày”. Chắc cũng không phải nhắc lại những điều mà lịch sử dân tộc đã ghi trong những trang vàng chói lọi nhất về sự “kiên gan bền chí” của lãnh tụ Hồ Chí Minh, về bài học chớp thời cơ, về tinh thần quật khởi, đại đoàn kết của Đảng và dân tộc ta để làm nên một cuộc cách mạng “long trời lở đất” 78 năm về trước. Điều quan trọng là, hơn lúc nào hết, ngọn lửa cách mạng, ngọn lửa huyền thoại ấy đã bừng bừng cháy sáng, hôm nay cần được giữ bền và tiếp lửa bởi thế hệ trẻ.

Giành được độc lập đã khó, nhưng để giữ vững được độc lập, chủ quyền, xây dựng đất nước, lo cho Nhân dân có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành càng khó hơn. Hẳn hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập trên Quảng trường Ba Đình khiến mỗi người chộn rộn niềm tự hào, kiêu hãnh; thì sau đó, hình ảnh Bác Hồ lặn lội trên những bờ ruộng xa, chân đạp guồng nước, trán vã mồ hôi vẫn luôn hằn in trong trái tim mỗi người con đất Việt.

Từ thuở thiếu thời cho đến khi bôn ba thế giới tìm đường cứu nước, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cho đến ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng, giành độc lập tự do cho dân tộc, mấy mươi năm đằng đẵng gian nguy, lúc nào Người cũng một lòng một dạ thương dân, “cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà”.

Vượt qua những gian khổ hy sinh, những cam go suốt hai cuộc kháng chiến khốc liệt chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, biết bao thế hệ đi trước, những người con ưu tú của dân tộc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự học, tự rèn luyện mình trong khó khăn để gánh vác việc dân việc nước; từ đó, đã có những đóng góp quan trọng vào các thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của đất nước trên tất cả các lĩnh vực.

Kế tục truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, hôm nay, trước mỗi dịp lễ trọng, dưới bóng cờ mang hồn nước, chúng ta hát vang bài “Tiến quân ca”. Mỗi lần như thế, lòng người, dù ở mỗi công việc, vị trí khác nhau đều rộn lên niềm tự hào, phấn chấn. Để rồi, sau mỗi lần được tiếp lửa truyền thống, lòng người lại hân hoan, ai vào việc nấy, tận tụy vì những mục tiêu chung.

Trong khi một thạc sĩ trẻ tuổi từng từ bỏ cơ hội rất tốt tu nghiệp ở nước ngoài, về nước chỉ để làm một việc “bán sách rong”, cũng như một số tấm gương khác, sẵn sàng chọn cách sống bận rộn hơn, vất vả hơn để làm sao đóng góp phần sức lực nhỏ bé của mình cho công cuộc chấn hưng văn hóa, thì cách Tổ quốc nhiều nghìn km, một hoa hậu đang đổ mồ hôi dưới ánh mặt trời châu Phi vì dự án thiện nguyện nước sạch và dạy cho các em bé hát những bài hát Việt Nam. Cùng một thời điểm, khi các chiến sĩ hải quân, bộ đội, biên phòng nắm chắc tay súng bảo vệ biển đảo, cương vực quốc gia thì các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy không ngần ngại lao vào biển lửa giành giật từ tay tử thần mạng sống của người dân; những thầy, cô giáo dành cả tuổi xuân gieo chữ nơi đại ngàn... Trên các đấu trường quốc tế, các thí sinh và các vận động viên cũng đang từng ngày nỗ lực rèn luyện, thi triển tài năng với mong muốn đem vinh quang về cho đất nước, quê hương... Và nữa, rất nhiều, không sao kể hết, biết bao người thầm lặng, tận tụy làm công việc của mình, như chị lao công, anh thợ điện, chú công nhân, bác nông dân - cứ thế vui vẻ với nhiệm vụ bình dị mỗi ngày, chẳng mảy may cần ai nhớ mặt, nhớ tên, nhưng mỗi họ là một tấm gương sống động. Tất cả đang từng ngày góp phần nhỏ bé xây dựng quê hương, đất nước, hát vang bài ca kết đoàn trên dải đất hình chữ S thiêng liêng.

Thành quả hôm nay là bởi được vun trồng từ hôm qua, bởi lớp lớp thế hệ đi trước. Mỗi chúng ta hẳn còn nhớ như in, hoàn cảnh ngặt nghèo mới đây thôi - dịch COVID-19 hoành hành - mà chúng ta đã vượt qua (mặc dù còn đầy rẫy khó khăn phía trước) bởi chính truyền thống đoàn kết của cha ông. Trong những thời điểm “nước sôi lửa bỏng” ấy, biết bao người, cả trẻ lẫn già đã tình nguyện dấn thân, lao vào tâm dịch; biết bao nông sản, nhu yếu phẩm từ khắp nơi gửi vào miền Nam mang theo tấm chân tình “vì miền Nam yêu thương”. Với “kẻ thù vô hình” này, lực lượng tuyến đầu là các “chiến sĩ áo trắng”, các y, bác sĩ và nhân viên y tế, nhất là những người trẻ, lại cho chúng ta thêm một lần thấm thía nghĩa hy sinh, vì lý tưởng vươn lên của cả dân tộc.

Còn biết bao câu chuyện về những người trẻ dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng lựa chọn lối đi riêng, chấp nhận khó khăn để dấn thân, trải nghiệm, cống hiến và tạo ra những giá trị có ích cho xã hội. Chỉ nghĩ đến đấy đã thấy bồi hồi, xúc động trong ta hai chữ “đồng bào”. Họa phúc có bao giờ đến trong một ngày, như lời của tiền nhân. Để có được Tổ quốc hôm nay, cơ đồ dân tộc rạng rỡ, là công lao của biết bao những người đi trước, lặng lẽ và bình tâm góp sức.

Trong xu thế đi lên của đất nước, trong đời sống mới, những giá trị không thể thiếu là tình đoàn kết, gắn bó, là sự thủy chung son sắt, lòng biết ơn các bậc tiền hiền... Trách nhiệm của mỗi chúng ta hôm nay, là giữ cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc luôn vững vàng một khối.

Nghĩ đến đội ngũ kế cận, đã đến lúc, công tác thanh niên cần phải được quan tâm hơn nữa, đổi mới và thực chất hơn. Lý tưởng, bản lĩnh cách mạng cũng cần phải có một quá trình hun đúc, tu dưỡng, rèn luyện. Tránh tình trạng “nước đến chân mới nhảy”, khi việc thiếu hụt cán bộ kế cận đã cận kề mới nghĩ đến “ươm, tạo” thì đã muộn.

Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự biến đổi nhanh chóng của tình hình thế giới, việc chăm lo, bồi dưỡng nguồn lực kế cận cho Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng. Muốn thế, cùng với sự nỗ lực của người trẻ trong bối cảnh mới không ít cam go, thử thách, rất cần sự quan tâm, động viên, chỉ dẫn của thế hệ đi trước, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để vun bồi, nuôi dưỡng những “hạt giống đỏ” cho Đảng từ sớm, từ xa.

Có như thế, ngọn lửa Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sẽ mãi được tôn bồi, trao truyền, trở nên bất diệt, thiêng liêng và thẳm sâu.

Tùy bút của Khúc Hồng Thiện