HĐND tỉnh khóa XVII – dấu ấn của nhiệm kỳ đổi mới

5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII đã ghi được nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng cử tri và Nhân dân trong tỉnh, xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, được cử tri trong tỉnh bầu ngày 22-5-2016 với 95 đại biểu, hiện nay còn 94 đại biểu. Hoạt động trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh; hoạt động đúng theo luật định, nỗ lực cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những kết quả hoạt động của HĐND tỉnh đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Thành quả và niềm vinh dự lớn nhất đối với HĐND tỉnh và mỗi đại biểu chính là sự ghi nhận, tin tưởng, chia sẻ, ủng hộ, đồng hành của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Kế thừa và phát huy kinh nghiệm hoạt động từ những nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND tỉnh đã bám sát vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ theo luật định. Trong 5 năm qua, Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, củng cố bộ máy chính quyền và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Để HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng quyết định những vấn đề lớn liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trước các kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tổ chức phiên họp để nghe và cho ý kiến về nội dung, thời gian tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2016–2021, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 38 phiên họp để xem xét, quyết định các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh, cho ý kiến về nội dung các tờ trình UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh và giải quyết các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng và ban hành quy trình, thủ tục, thời hạn xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền, góp phần vào việc giảm thiểu các thủ tục hành chính, tăng hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét và thống nhất trình HĐND tỉnh 131 báo cáo có tính chất thường niên, 405 dự thảo nghị quyết và nhiều báo cáo do UBND tỉnh và các ban, ngành trình HĐND tỉnh.

Xác định kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, vì vậy, kỳ họp của HĐND tỉnh được đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu. Công tác tổ chức và điều hành kỳ họp có nhiều đổi mới, khoa học. Việc điều hành kỳ họp được thực hiện dân chủ, linh hoạt, giảm thời gian đọc báo cáo, tờ trình, tăng thời gian thảo luận, chất vấn làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Đây cũng là nhiệm kỳ tại phiên thảo luận có số lượng đại biểu tham gia phát biểu nhiều nhất so với các nhiệm kỳ trước đây, tập trung thảo luận về ban hành cơ chế chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Trong 5 năm qua HĐND tỉnh đã tổ chức 15 kỳ họp, thông qua 405 nghị quyết. Nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm kỳ có số lượng nghị quyết được thông qua nhiều nhất từ trước đến nay. Chỉ tính riêng trong lĩnh vực kinh tế, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đã ban hành 223 nghị quyết. Các nghị quyết được ban hành đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo luật định, phù hợp với thực tế đã giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách của địa phương trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, tạo sự chuyển biến đồng bộ trên các mặt của đời sống ở các vùng, miền khác nhau trên địa bàn tỉnh. Tiêu biểu như: Chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế qua Cảng Nghi Sơn, cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đến năm 2020; chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh liên tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, dân chủ, trách nhiệm, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, bức xúc của cử tri và Nhân dân. Ban Pháp chế giám sát “Việc chấp hành pháp luật trong bảo vệ môi trường”; Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát “Việc giải quyết thủ tục hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp”, Ban Văn hóa – Xã hội giám sát “Công tác quản lý, sử dụng quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế”, Ban Dân tộc giám sát “Việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn...”. Việc thực hiện giám sát và tái giám sát đối với các vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm đã tạo sự chuyển biến rõ rệt, thể hiện dấu ấn về sự gần gũi, gắn bó, trách nhiệm của đại biểu đối với cử tri, đưa những ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân đến với nghị trường. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn được tăng cường giám sát, các kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn đã được UBND tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp thu, thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống.

Hoạt động tiếp xúc cử tri khóa XVII được đổi mới theo hướng tăng buổi tiếp xúc, dành nhiều thời gian để nghe cử tri phát biểu và đối thoại với cử tri. Tại 248 cuộc tiếp xúc đã có khoảng trên 73.000 cử tri tham gia, đóng góp gần 6.000 ý kiến; có gần 1.500 kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh được tổng hợp trình các kỳ họp HĐND tỉnh. Tỷ lệ ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết đạt khoảng 65%.

Chương trình các hội nghị tiếp xúc cử tri được sắp xếp hợp lý, luân phiên thay đổi địa bàn để cử tri và người dân có điều kiện tham dự. Hình thức đối thoại cởi mở, dân chủ, khích lệ cử tri phản ánh kiến nghị. Ngoài việc tổ chức tiếp xúc tại hội trường, các đại biểu còn tiếp xúc cử tri tại thôn, bản, tổ dân phố để nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, phản ánh của cử tri.

Theo đồng chí Trịnh Văn Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 cho biết: Có thể khẳng định rằng, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành tốt trọng trách của mình trước gần 3,7 triệu dân của tỉnh trên tất cả các mặt hoạt động. Trước hết, ngay sau khi bầu cử HĐND các cấp, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp, HĐND tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bộ máy của HĐND và UBND theo hướng tinh gọn hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của các đại biểu, các ban HĐND, Thường trực HĐND và HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, sáng tạo thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương. Đây cũng là nhiệm kỳ có số nghị quyết được thông qua nhiều nhất từ trước đến nay. Từ những nghị quyết của HĐND tỉnh đã tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền các cấp. Trong đó, có những nghị quyết mang tính lịch sử như Nghị quyết số 68, ngày 12-7-2017 về việc lấy năm 1029 là năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương... Trong thực hiện chức năng giám sát, HĐND tỉnh đã chất vấn Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ và đặc biệt rất sôi nổi, được cử tri và Nhân dân trong tỉnh hết sức quan tâm, công luận trong và ngoài tỉnh đánh giá cao; đây là một trong những điểm rất sáng trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả và dấu ấn mà HĐND khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 để lại sẽ là bài học quý báu để cho HĐND các khóa tiếp theo, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, là điểm tựa niềm tin, thể hiện ý chí nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh, đưa Thanh Hóa phát triển trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc.

Bài và ảnh: Minh Hiếu