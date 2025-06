Trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa và 166 Công an phường, xã sau sáp nhập

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo trụ sở Công an tỉnh (trụ sở chính), trụ sở độc lập của các đơn vị trực thuộc Công an cấp tỉnh theo địa chỉ đơn vị hành chính mới và trụ sở, số điện thoại trực ban của 166 Công an phường, xã sau sáp nhập (hoạt động từ ngày 1/7/2025) để thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân liên hệ giải quyết công việc.

Trụ sở chính Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18/2/2025 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Công an địa phương được sắp xếp, tinh gọn từ 3 cấp thành 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã), không tổ chức Công an cấp huyện, có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2025.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện, ngày 22/6/2025, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành các Quyết định sắp xếp Công an cấp tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương theo địa giới hành chính mới.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, 547 Công an xã, phường, thị trấn được sắp xếp còn 166 Công an phường, xã, tương ứng với đơn vị hành chính cùng cấp.

TRỤ SỞ CÔNG AN TỈNH THANH HÓA VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công an tỉnh Thanh Hóa (trụ sở chính): Số 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành (địa điểm cũ).

Bộ phận một cửa Công an tỉnh Thanh Hóa: Số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành (địa điểm cũ).

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội: Số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành (địa điểm cũ).

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh: Số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành (địa điểm cũ).

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ: Số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành (địa điểm cũ).

Phòng Cảnh sát cơ động: Lô BC khu đô thị đường Bắc cầu Hạc, phường Hàm Rồng (địa điểm cũ).

Phòng Cảnh sát giao thông: Đại lộ Hùng Vương, phường Hàm Rồng (địa điểm cũ).

Trại tạm giam : Phố Cao Sơn, phường Đông Sơn (địa điểm cũ).

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra: Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Hạc Thành (trụ sở Công an thành phố Thanh Hóa trước đây).

Phòng Cảnh sát hình sự: Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Hạc Thành (trụ sở Công an thành phố Thanh Hóa trước đây).

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy: Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Hạc Thành (trụ sở Công an thành phố Thanh Hóa trước đây).

• Cơ sở cai nghiện ma tuý số 1 tỉnh Thanh Hóa: Thôn Kim Sơn, xã Trung Chính (địa điểm cũ).

• Cơ sở cai nghiện ma tuý số 2 tỉnh Thanh Hóa: Bản Cang, xã Hồi Xuân, Thanh Hóa (địa điểm cũ).

TRỤ SỞ, SỐ ĐIỆN THOẠI TRỰC BAN CÔNG AN PHƯỜNG, XÃ (từ 1/7/2025)

