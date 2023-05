Hoằng Hóa: Trao thưởng cho đội chuyên án đấu tranh về phòng, chống ma túy

Với những thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, Đội Cảnh sát điều tra phòng, chống tội phạm ma túy Công an huyện Hoằng Hóa và Công an xã Hoằng Đồng cùng 8 cá nhân đã được Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa tặng giấy khen và trao thưởng.

Thời gian qua, Công an huyện Hoằng Hóa đã tập trung lực lượng tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều biện pháp, giải pháp công tác nghiệp vụ đồng thời tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật nên tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện không còn phức tạp nổi cộm, đặc biệt, các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy tồn tại lâu năm đã được đấu tranh triệt xóa.

Từ cuối tháng 5-2022, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh, Công an huyện Hoằng Hóa đã triển khai lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để tập trung đấu tranh, theo đó đã phát hiện, bắt giữ 27 vụ, 51 đối tượng. 6 tháng đầu năm 2023, phát hiện bắt giữ 14 vụ, 26 đối tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 34 đối tượng, bắt xử lý phạm tội khác 45 đối tượng nghiện.

Đặc biệt, sau một thời gian điều tra, xác minh và lập án đấu tranh, trong các ngày từ ngày 11 đến 14-5, Công an huyện Hoằng Hóa đã liên tiếp đấu tranh, triệt xóa 6 điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 8 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 11 gói heroin, 16 túi ketamin, 25 viên thuốc lắc và nhiều tang vật khác có liên quan...

Để kịp thời biểu dương nỗ lực của Công an huyện Hoằng Hóa nói chung, đội chuyên án về điều tra, phòng chống tội phạm ma túy, tại hội nghị nghe báo cáo tình hình tội phạm về ma túy, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa đã tặng Giấy khen và thưởng nóng cho 2 tập thể (Đội Cảnh sát điều tra phòng, chống tội phạm ma túy Công an huyện Hoằng Hóa và Công an xã Hoằng Đồng) và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Tuyết Mai (Trung tâm VHTTTTDL Hoằng Hóa)