Phát huy vai trò lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Sau hơn 1 năm triển khai, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp cận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hỗ trợ đắc lực công an cấp xã trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Các thành viên tổ bảo vệ ANTT thôn Song (xã Cẩm Thủy) nhắc nhở người dân sinh sống gần bờ sông không vớt củi, đảm bảo an toàn giao thông trong mưa bão.

Theo số liệu của Công an tỉnh, đến tháng 7/2025 toàn tỉnh hiện có 4.351 tổ bảo vệ ANTT/4.351 thôn, tổ dân phố với 12.579 thành viên. Sau khi được thành lập và ra mắt ngày 1/7/2024, đến nay lực lượng tham gia bảo vệ ANTT đã hỗ trợ đắc lực công an cấp xã vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; tuần tra bảo đảm ANTT, ATGT; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT khi được điều động và hỗ trợ tuần tra bảo đảm ANTT, ATGT...

Bên cạnh đó, các tổ bảo vệ ANTT còn hỗ trợ công an cấp xã trong nắm tình hình vi phạm pháp luật về ANTT, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình trên địa bàn phụ trách thông qua nguồn tin của Nhân dân. Từ khi thành lập đến nay, các tổ bảo vệ ANTT đã cung cấp cho lực lượng công an 3.533 tin báo liên quan đến ANTT, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; hỗ trợ công an cấp xã giải quyết 2.639 vụ việc thông qua tin báo; tích cực, phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an truy bắt tội phạm.

Trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, các tổ bảo vệ ANTT đã hỗ trợ công an cấp xã 107.810 lượt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; duy trì hoạt động của gần 900 mô hình tự quản về ANTT.

Các thành viên tổ bảo vệ ANTT hỗ trợ, phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và những giải pháp, biện pháp, kỹ năng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Hỗ trợ 213 vụ việc liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và 548 lượt về công tác cứu nạn, cứu hộ. Đặc biệt, trong tháng 9/2024 khi bão Yagi (cơn bão số 3) đổ bộ vào, thành viên các tổ bảo vệ ANTT đóng vai trò quan trọng trong công tác hỗ trợ phòng, chống bão và khắc phục hậu quả sau bão. Không quản ngại khó khăn, họ đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, cứu giúp từng người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm; phối hợp với công an cơ sở tuyên truyền, vận động hàng chục nghìn người già và các hộ dân có nhà không kiên cố đến nơi tránh bão an toàn.

Trong quản lý hành chính về trật tự xã hội, đã phát hiện 311 vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến ANTT thông qua nắm thông tin nhân khẩu; hỗ trợ 32.189 lượt tuyên truyền, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; qua công tác vận động thu hồi được 12.671 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Các tổ bảo vệ ANTT còn chủ động hỗ trợ công an cấp xã trong công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm. Phối hợp, hỗ trợ công an cấp xã quản lý, giám sát, giáo dục 14.629 người chấp hành án tại xã, phường, thị trấn; gần 2.000 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương cư trú; hỗ trợ công an cấp xã tư vấn giới thiệu việc làm, vay vốn cho người chấp hành án hình sự tại cộng đồng...

Bên cạnh đó, các tổ bảo vệ ANTT toàn tỉnh còn hỗ trợ công an cấp xã tiến hành 123.748 lượt tuần tra; phát hiện, ngăn chặn, xử lý 530 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật về ANTT; tuyên truyền, cảnh báo, đề nghị khắc phục sơ hở thiếu sót trong phòng ngừa tội phạm với gần 70.000 lượt cá nhân, cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh. Phối hợp, hỗ trợ công an cấp xã 9.774 lượt hướng dẫn, phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông. Tham gia 2.874 lượt bảo vệ ANTT ngoài địa bàn phụ trách...

Thượng tá Bùi Chí Thanh, Trưởng Công an xã Cẩm Thủy, cho biết: “Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, các thành viên tổ bảo vệ ANTT luôn phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an xã trong việc bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; tham gia các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật. Nhờ đó, tình hình ANTT ở địa phương luôn được bảo đảm an toàn, tạo môi trường sống bình yên cho người dân”.

Những kết quả bước đầu của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã khẳng định vị trí, vai trò là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT. Điều này không chỉ tạo động lực mà còn là tiền đề để các thành viên tổ bảo vệ ANTT tiếp tục nỗ lực, lập thêm nhiều chiến công, góp phần cùng lực lượng công an giữ vững ANTT và mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Bài và ảnh: HOÀI LINH