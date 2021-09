Tăng cường phối hợp giữa ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh đã tích cực phối hợp triển khai các chương trình, kế hoạch bảo đảm ATTP; trọng tâm là công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua về ATTP; công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh đảm bảo ATTP.

Mô hình phát triển vùng rau an toàn ở khu phố Hà Lương, thị trấn Vĩnh Lộc mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể cùng cấp tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát và phát động các phong trào thi đua xây dựng mô hình về ATTP. Ủy ban MTTQ các cấp gắn nhiệm vụ thực hiện công tác bảo đảm ATTP vào nội dung xây dựng, nhân rộng mô hình khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, mô hình “Khu dân cư tự quản ATTP”; tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng xây dựng khu dân cư tự quản về ATTP.

Tại huyện Vĩnh Lộc, MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể đã gắn nhiệm vụ thực hiện công tác bảo đảm ATTP vào nội dung xây dựng, nhân rộng mô hình khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”. Tiêu biểu phải kể đến mô hình phát triển vùng rau an toàn với diện tích 120 ha, tại các xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Vĩnh Khang, Vĩnh Hùng, Vĩnh Thịnh. Trong đó, có 2,7 ha nhà lưới sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP. Mặt khác, huyện cũng đã chuyển đổi gần 602 ha đất canh tác lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác; duy trì 15 cánh đồng mẫu lớn liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giống, lúa thương phẩm và triển khai thực hiện 30 chuỗi giá trị với các doanh nghiệp, cửa hàng thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn...

Hội Nông dân tỉnh đã phát động phong trào “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn”, phong trào “Không sản xuất rau không an toàn, không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn, không kinh doanh phụ gia thực phẩm không có trong danh mục”; trực tiếp chỉ đạo xây dựng 10 mô hình sản xuất thực phẩm an toàn, gồm: nuôi cá nheo Mỹ đảm bảo ATTP tại thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân; trồng dưa chuột theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung; trồng rau, quả chất lượng cao trong nhà lưới tại xã Nga Thành, huyện Nga Sơn; chế biến nước mắm bảo đảm ATTP tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn; nuôi tôm, cua quảng canh tại xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa; chăn nuôi gà an toàn sinh học tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định...

Tỉnh đoàn tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ thanh niên xung kích bảo đảm ATTP, đội thanh niên tự quản bảo đảm ATTP trong công tác tuyên truyền đến các hộ kinh doanh thực phẩm.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo thành lập 28 câu lạc bộ “Phụ nữ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn”, 509 mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh ATTP”. Đến nay đã nhân rộng được 1.105 mô hình trên địa bàn toàn tỉnh; thành lập 28 mô hình “Phụ nữ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn”; nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chuỗi giá trị sản phẩm thực phẩm thông qua thành lập tổ hợp tác, HTX liên kết sản xuất; phát huy hiệu quả 50 gian hàng giới thiệu sản phẩm và thực phẩm sạch tại các huyện, thị xã, thành phố; khuyến khích cơ sở hội nhân rộng các mô hình “Vườn rau sạch tại cộng đồng”, “Bếp ăn sạch”...; huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên và Nhân dân trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn; chỉ đạo các cấp hội thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “ATTP vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”.

Cùng với đó, MTTQ các cấp, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động công tác vệ sinh ATTP đến tận khu dân cư, tổ dân phố và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nêu cao trách nhiệm trong khâu sản xuất và chế biến thực phẩm. Từ đó nhận thức của Nhân dân về công tác vệ sinh ATTP và ý thức trong việc tiêu dùng sản phẩm bảo đảm ATTP được nâng lên, hạn chế được nguy cơ sử dụng thực phẩm không an toàn.

Bài và ảnh: Tô Hà