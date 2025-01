An toàn, thông suốt hoạt động ngân hàng trong dịp Tết Nguyên đán

Càng gần Tết Nguyên đán Ất Tỵ, nhu cầu sử dụng tiền mặt cũng như giao dịch tiền mặt qua hệ thống các ngân hàng của người dân càng có xu hướng tăng cao. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHNN Thanh Hóa) đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn chủ động điều hòa cung ứng tiền mặt, bảo đảm dịch vụ thanh toán, hệ thống máy ATM vận hành thông suốt, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Khách hàng giao dịch tại BIDV Thanh Hóa.

Những ngày này, lượng khách đến giao dịch tại quầy và rút tiền tại các cây ATM của Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Thanh Hóa (Vietcombank Thanh Hóa) đã tăng gấp đôi. Ngân hàng đã bố trí nhân sự làm việc thêm giờ để đáp ứng yêu cầu giao dịch của người dân tránh nghẽn mạng, hoặc gián đoạn giao dịch. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng tăng cường hỗ trợ khách hàng cá nhân hoàn thành cập nhật sinh trắc học để các giao dịch thanh toán điện tử diễn ra thông suốt.

Phó Giám đốc Vietcombank Thanh Hóa Phạm Thị Thảo cho biết: Ngân hàng đã có sự chuẩn bị chu đáo phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bao gồm cả việc giao dịch tại quầy cũng như bảo dưỡng lại toàn bộ hệ thống máy ATM; thường xuyên theo dõi tiếp quỹ đầy đủ đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Tại các điểm giao dịch, ngân hàng cũng đã phân công bố trí nhân sự mở cửa các ngày trong tuần đến 18 giờ 30 phút và trực 2 ngày cuối tuần để bảo đảm 100% hoạt động thanh toán của khách hàng được lưu thông.

Là một trong những ngân hàng có hệ thống hoạt động rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh với 3 chi nhánh loại I, 31 chi nhánh loại II, 34 phòng giao dịch, 2 điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng, 88 máy ATM/CDM, 495 máy POS. Để bảo đảm hoạt động thông suốt, đáp ứng nhu cầu tài chính của người dân, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch thu, chi tiền mặt hàng ngày, cân đối cơ cấu mệnh giá chi cho khách hàng theo quy định của NHNN và phù hợp với thực tế của từng đơn vị. Đồng thời, chú trọng đầu tư công nghệ, thường xuyên cập nhật các tính năng mới, an toàn, bảo mật, tăng cường đảm bảo hệ thống hạ tầng, nhân sự... Ngân hàng còn triển khai hàng loạt ưu đãi hấp dẫn trong dịp Tết Nguyên đán để khuyến khích người dân giao dịch.

Cùng với việc nỗ lực thực hiện các giải pháp bảo đảm khách hàng giao dịch nhanh chóng, thuận lợi, các tổ chức tín dụng cũng tập trung tuyên truyền, cảnh báo cho khách hàng việc bảo mật an toàn thông tin cá nhân, cảnh giác trước các hành vi lừa đảo tinh vi đối với các giao dịch không tiền mặt. Với hệ thống 342 máy ATM, hơn 4.000 máy thanh toán qua thẻ ngân hàng (POS) tại các cơ sở bán lẻ, chuỗi phân phối, khách sạn, nhà hàng... các ngân hàng thương mại đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, kịp thời có các biện pháp phù hợp để bảo đảm hệ thống các máy rút và gửi tiền tự động hoạt động thông suốt, ổn định, an toàn 24/24 giờ. Khi phát hiện tài khoản, thẻ phát sinh những giao dịch gian lận hoặc có băn khoăn, vướng mắc cần liên hệ ngay với hệ thống các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng để kịp thời xử lý. Qua đó, không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân, mà còn bảo đảm an ninh tiền tệ, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Giám đốc NHNN Thanh Hóa Tống Văn Ánh cho biết: NHNN Thanh Hóa đã sớm có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai tốt công tác điều hòa, lưu thông và cung ứng tiền mặt trên địa bàn. Theo đó, NHNN Thanh Hóa chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh căn cứ vào doanh số giao dịch của từng máy, kế hoạch trả lương, đặc tính từng điểm đặt máy để có kế hoạch tiếp đủ quỹ cho ATM/CRM để phục vụ nhu cầu rút tiền; sử dụng các ứng dụng để theo dõi, giám sát và xử lý sự cố khi phát sinh. Trên cơ sở đó, các ngân hàng đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đáp ứng nhu cầu tiền mặt của cá nhân và doanh nghiệp. Đồng thời, chú trọng công tác an toàn kho quỹ, tăng cường đội ngũ an ninh, nâng cao năng lực xử lý tình huống về an ninh an toàn của cán bộ, nhân viên tại các điểm giao dịch.

Bên cạnh đó, NHNN Thanh Hóa cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng bảo đảm an toàn thanh khoản, kho quỹ, trụ sở giao dịch, tài sản và hoạt động ngân hàng; phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi tiền mới, kinh doanh tiền mặt mệnh giá nhỏ, lẻ không đúng quy định của pháp luật; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong hoạt động tài chính trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Bài và ảnh: Khánh Phương