{title} Ấm lòng những “ngôi nhà 22” Được sống trong ngôi nhà kiên cố, vững chãi là điều mong ước của mọi người, nhưng có nhiều người do hoàn cảnh cuộc sống khó khăn, do sức khỏe, do bệnh tật mà phải chấp nhận sống trong những ngôi nhà tạm bợ, dột nát. Với họ, được ở trong ngôi nhà kiên cố chỉ là mơ ước, và ước mơ ấy đã thành hiện thực khi những ngôi nhà theo Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa được hoàn thiện, trở thành ngôi nhà của tình tương thân, tương ái. Lãnh đạo huyện Triệu Sơn thăm và trao nhà thực hiện theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ông Nguyễn Hữu Vui ở xã Khuyến Nông. Ảnh: Minh Hiếu Đến bây giờ ông Nguyễn Hữu Vui ở xã Khuyến Nông (Triệu Sơn) vẫn chưa thể tin mình được sống trong ngôi nhà kiên cố, sạch sẽ sau hơn 40 năm sống trong ngôi nhà tạm bợ, dột nát. Ông Vui chia sẻ: "Đây thực sự là ngôi nhà trong mơ của những người dân nghèo như tôi. Cảm ơn cấp ủy, chính quyền và những nhà hảo tâm đã cho tôi thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống". Tương tự, bà Lê Thị Nhân ở thôn Trường Xuân, xã Đông Ninh (Đông Sơn) lại có hoàn cảnh éo le, con trai mất, con dâu bỏ nhà đi, để lại đứa cháu trai cho bà nuôi dưỡng. Tuổi cao sức yếu, không có thu nhập, cuộc sống đã khó khăn lại càng thêm chật vật. Căn nhà cấp 4 xây từ những năm 1980 đã xuống cấp, nhưng bà không đủ khả năng để xây mới hay cải tạo. Qua khảo sát, xã Đông Ninh đã lập danh sách để bà Nhân được hỗ trợ làm nhà theo Chỉ thị 22-CT/TU với mức kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng. Cùng với sự hỗ trợ thêm từ các nguồn khác, gia đình bà đã khởi công xây dựng ngôi nhà mới kiên cố, khang trang, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn Lê Trọng Thụ cho biết: Xác định việc xóa nhà hư hỏng, dột nát, tiến tới kiên cố hóa nhà ở cho người dân theo Chỉ thị 22-CT/TU là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Ngay sau khi chỉ thị ban hành, Huyện ủy Đông Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện với tinh thần huy động sự vào cuộc đóng góp của tất cả các nguồn lực, từ cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn huyện, đến con em Đông Sơn làm ăn xa quê, doanh nghiệp trong và ngoài huyện. Qua rà soát, huyện có 24 hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở cần hỗ trợ, đến nay đã và đang được triển khai xây dựng. Theo kết quả rà soát của huyện Bá Thước, trên địa bàn huyện còn 4.116 hộ khó khăn cần hỗ trợ về nhà ở, trong đó có 2.718 hộ cần hỗ trợ xây mới, 1.398 hộ cần hỗ trợ sửa chữa. Thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng xã, thị trấn trong huyện, phấn đấu trong năm 2024 hỗ trợ 800 hộ gia đình xây dựng và sửa chữa nhà ở. Bí thư Huyện ủy Bá Thước Phạm Đình Minh cho biết: Sau khi Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, huyện đã thành lập ban chỉ đạo các cấp, triển khai đồng bộ các nội dung. Quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền huyện đã lồng ghép, tranh thủ tối đa các nguồn lực, phấn đấu sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng các nhà ở trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Tuy đã đạt được kết quả bước đầu trong việc thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU, nhưng qua đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh ủy, việc triển khai thực hiện và tiến độ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế cần giải quyết đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc vận động ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt, linh hoạt, và chưa hiệu quả. Một số huyện báo cáo số liệu không thống nhất giữa quyết định phê duyệt của UBND huyện với ban chỉ đạo cấp huyện. Việc xác định các hộ thuộc nhóm ưu tiên hỗ trợ còn lúng túng, trong đó có số lượng lớn hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở nhưng không có đất ở hợp pháp... Tại hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, tháng 10/2024, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy đã đề nghị với các cấp ủy, chính quyền địa phương cần phải xác định việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Quá trình vận động cần linh hoạt, sáng tạo, trên nguyên tắc tự nguyện, tạo sự đồng thuận cao của người ủng hộ, tuyệt đối không được ép buộc, tránh chồng chéo, trùng lắp địa bàn, đối tượng. Chú trọng việc huy động mọi nguồn lực từ xã hội, vận động các hộ gia đình, bà con trong dòng họ, trong khu dân cư tích cực tham gia đóng góp nhân lực, vật lực để hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân nghèo, với mục tiêu hoàn thành xây dựng 5.000 “ngôi nhà 22” trong 2 năm 2024-2025. Minh Hiếu



Từ khóa: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa Nhà ở Chủ tịch UBND Khó khăn MTTQ chỉ thị Đông Sơn Gia đình chính sách xã Đông Ninh Bá Thước