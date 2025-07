Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29/7/1930 - 29/7/2025): Gửi trọn niềm tin, vững bước vào kỷ nguyên thịnh vượng

Tháng 7 này, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa hướng về sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng: Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh.

Di tích lịch sử quốc gia đình Hàm Hạ - nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.

Bước ngoặt lịch sử

Cách đây 95 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của Đảng đã tác động sâu sắc, toàn diện và trực tiếp đến phong trào cách mạng ở các địa phương, trong đó có Thanh Hóa. Nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt cho phong trào cách mạng, mùa hè năm 1930, đồng chí Nguyễn Doãn Chấp được giao nhiệm vụ trở về Thanh Hóa xúc tiến việc phát triển tổ chức cơ sở đảng. Trải qua quá trình chuẩn bị công phu về mọi mặt, ngày 25/6/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Chấp, Chi bộ Hàm Hạ, xã Đông Tiến (huyện Đông Sơn cũ) - chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa được thành lập gồm 3 đảng viên, đồng chí Lê Thế Long được bầu làm Bí thư chi bộ. Sự ra đời của Chi bộ Hàm Hạ đánh dấu bước ngoặt quan trọng, mở đầu trang sử mới của phong trào cách mạng ở Thanh Hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tiếp đó, ngày 10/7/1930, chi bộ Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến (huyện Thiệu Hóa cũ) được thành lập gồm 4 đảng viên, đồng chí Vương Xuân Cát được bầu làm bí thư chi bộ. Ngay sau đó, ngày 22/7/1930, chi bộ Yên Trường, xã Thọ Lập (huyện Thọ Xuân cũ) tiếp tục được thành lập gồm 7 đảng viên, đồng chí Lê Văn Sỹ được bầu làm bí thư chi bộ.

Sau một thời gian chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức, từ 3 “đốm lửa” nhỏ là các chi bộ: Hàm Hạ, Phúc Lộc và Yên Trường, ngày 29/7/1930, Đảng bộ Cộng sản Thanh Hóa được thành lập tại nhà đồng chí Lê Văn Sỹ. Đảng bộ Cộng sản Thanh Hóa có 11 đảng viên, đồng chí Lê Thế Long được cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy và là Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Thanh Hóa. Sự ra đời và hoạt động của Đảng bộ Cộng sản Thanh Hóa là “một sự kiện trọng đại đánh dấu bước ngoặt lớn của phong trào cộng sản tỉnh nhà”. Bởi từ đây, mỗi bước thăng trầm của phong trào cách mạng trong tỉnh đều gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và phong trào cách mạng của cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Dấu ấn thành tựu

Ngay sau khi ra đời, Đảng bộ tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền, cùng với cả nước làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 “long trời lở đất”, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và mở ra kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.

Phường Hạc Thành hôm nay đang vươn mình phát triển mạnh mẽ.

Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, quân và dân Thanh Hóa đã hăng hái, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Trên tiền tuyến, các chiến sĩ thi đua giết giặc lập công; ở hậu phương, Nhân dân thi đua tăng gia sản xuất giỏi để diệt giặc đói, diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm, góp phần đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn xâm lược của kẻ thù, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo Nhân dân Thanh Hóa cùng cả nước bước vào giai đoạn cách mạng mới, khôi phục, phát triển đất nước sau chiến tranh. Đặc biệt, thực hiện công cuộc đổi mới (từ năm 1986 đến nay), Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo Nhân dân tiến hành sự nghiệp CNH, HĐH quê hương và gặt hái được những thành tựu rất đáng tự hào.

Nổi bật là trên bức tranh tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước, quy mô GRDP giai đoạn 2020-2025 của Thanh Hóa đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước và đứng thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước (so với trước khi hợp nhất, sáp nhập các tỉnh, thành phố); GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 3.750 USD, gấp 1,7 lần so với năm 2020. Thu ngân sách Nhà nước nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng bình quân hằng năm 15,3%, trong đó một số sản phẩm sản lượng dẫn đầu cả nước như lọc hóa dầu, xi măng, sắt thép. XDNTM duy trì nhóm dẫn đầu cả nước (so với trước khi sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố)... Với đà tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, sự phát triển của Thanh Hóa đã, đang và sẽ có tác động lan tỏa lớn đến sự phát triển của các tỉnh trong khu vực và cả nước, từng bước khẳng định là cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc như Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

Thanh Hóa hôm nay đã đạt được những thành tựu mà tỉnh chưa bao giờ có được. Thành tựu này không đến một cách tự nhiên mà từ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng bộ tỉnh, sự điều hành linh hoạt của chính quyền, cùng quyết tâm vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân.

Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, Đảng bộ tỉnh đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, thực sự coi đây là nhiệm vụ then chốt của đảng bộ. Từ 11 đảng viên trong buổi đầu thành lập, đến nay Đảng bộ tỉnh đã không ngừng lớn mạnh với 170 đảng bộ trực thuộc (166 đảng bộ phường, xã; 4 đảng bộ trực thuộc), 1.135 tổ chức cơ sở đảng (394 đảng bộ cơ sở, 741 chi bộ), 242.478 đảng viên. Được xem là “nền tảng” của Đảng, là “hạt nhân” chính trị ở cơ sở, Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đã “dồn sức” để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, để đảm đương sứ mệnh lãnh đạo trong giai đoạn mới, Đảng bộ tỉnh thường xuyên đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng tầm bản lĩnh và trí tuệ, ngày càng vững vàng về tư tưởng chính trị; thống nhất cao về ý chí, hành động; trong sạch về đạo đức, lối sống; chặt chẽ về tổ chức và gắn bó mật thiết với Nhân dân, từ đó không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Lịch sử 95 năm ra đời, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa là những trang sử hào hùng và vô cùng vẻ vang. Mỗi chặng đường cách mạng đã qua sẽ thêm nhiều bài học vô giá được đúc rút, để làm điểm tựa, nền tảng cho những trang sử vàng truyền thống sẽ được viết tiếp trong tương lai.

Bài và ảnh: Tố Phương