Đảng mạnh, doanh nghiệp phát triển bền vững

Thời gian qua, nhiều tổ chức cơ sở đảng tại các doanh nghiệp (DN) đã phát huy vai trò “hạt nhân” chính trị trong lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh trong DN.

Công nhân Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa kiểm định đồng hồ nước.

Với 263 đảng viên sinh hoạt tại 21 chi bộ trực thuộc, trong những năm qua, Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Đảng bộ 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành.

Đồng chí Lê Thế Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa, cho biết: Để nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức đảng trong DN, Đảng ủy đã xây dựng quy chế hoạt động, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của từng đơn vị để xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển của DN từng năm, từng quý, từng tháng. Đảng ủy luôn tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ; đề ra chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động (NLĐ); kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, khen thưởng bảo đảm tiêu chuẩn, quy trình, quy định...

Với phương châm “Nước sạch từ tâm - vươn tầm đẳng cấp”, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa đã ban hành quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và văn hóa DN của cán bộ, đảng viên, NLĐ. Qua đó, nêu cao những chuẩn mực đạo đức và quy tắc ứng xử cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và NLĐ của DN đi đầu trong tỉnh về cung cấp dịch vụ nước sạch như một sự cam kết để khách hàng và toàn xã hội giám sát, đánh giá và giúp DN luôn phát triển bền vững.

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao, bảo đảm sản xuất và cung cấp nước sạch ổn định, an toàn, đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất tại các khu công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2025 các chỉ tiêu như nước hàng hóa đạt trên 21 triệu m3 (tăng 3,58% so cùng kỳ); tổng doanh thu tiền nước đạt 227,5 tỷ đồng (tăng 2,7% so cùng kỳ), nộp ngân sách Nhà nước hơn 25 tỷ đồng... 100% NLĐ công ty đều có việc làm; môi trường, điều kiện làm việc được cải thiện; các chế độ, chính sách đối với NLĐ được đảm bảo, thu nhập bình quân đạt 12,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,2% so với cùng kỳ.

Công ty TNHH May Man Seon Global đóng tại xã Vĩnh Lộc, có 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Điều đặc biệt ở DN này là dù có vốn đầu tư nước ngoài song vẫn duy trì hoạt động tổ chức đảng với 31 đảng viên. Ngoài tổ chức đảng, công ty còn có 1 tổ chức công đoàn với hơn 700 đoàn viên.

Điều làm nên sự thành công trong công tác xây dựng Đảng tại DN có vốn đầu tư nước ngoài, theo đồng chí Hà Thị Nhung, bí thư chi bộ Công ty TNHH May Man Seon Global, cho biết: Hàng năm, lãnh đạo DN đã phối hợp với ban chấp hành công đoàn tổ chức rà soát, bổ sung, xây dựng thỏa ước lao động tập thể, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của NLĐ. Trên cơ sở đó, tổ chức hội nghị ký kết thỏa ước lao động tập thể; xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy cơ sở với lãnh đạo DN và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tại đơn vị trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ngoài ra, NLĐ được tham gia thảo luận đóng góp vào các nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể trong đơn vị và các giải pháp nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tiết kiệm nguyên vật liệu, an toàn vệ sinh lao động, đầu tư mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho NLĐ, góp phần tích cực vào việc xây dựng mối quan hệ hài hòa, duy trì phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho NLĐ, góp phần làm cho NLĐ yên tâm phấn khởi thực hiện nhiệm vụ.

Sự thành công của hai tổ chức cơ sở đảng trên cho thấy, nếu như không có sự lãnh đạo nhất quán của tổ chức đảng thì sẽ không xây dựng được một DN vững mạnh. Bởi trong DN nếu cấp ủy, đảng viên là những người thực sự có tâm huyết, có trình độ, năng lực chuyên môn cao sẽ khẳng định được vai trò lãnh đạo và góp phần tích cực vào sự phát triển của DN, được chủ DN ủng hộ, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí hoạt động; đồng thời giúp các tổ chức đoàn thể hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, sản xuất, kinh doanh thuận lợi hơn, NLĐ an tâm, phấn khởi làm việc, tích cực tham gia các phong trào hoạt động tại DN...

Trong giai đoạn hiện nay, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các DN là hết sức quan trọng, giúp định hướng tư tưởng chính trị cho DN hoạt động ổn định và phát triển. Thực tế cho thấy, DN nào có tổ chức đảng thì các tổ chức đoàn thể cũng hoạt động tốt hơn, sản xuất, kinh doanh thuận lợi, NLĐ yên tâm, phấn khởi làm việc, tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển bền vững của DN.

Bài và ảnh: Thanh Huê