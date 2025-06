Agribank Bắc Thanh Hóa tài trợ hơn 7 tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non khu A xã Hà Tiến

Ngày 10/6, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Bắc Thanh Hóa) phối hợp với huyện Hà Trung cắt băng khánh thành, bàn giao công trình an sinh xã hội Trường Mầm non khu A, xã Hà Tiến (Hà Trung).

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khu vực 7 tặng hoa chúc mừng đơn vị trao, nhận tài trợ.

Công trình do Agribank Bắc Thanh Hóa tài trợ có quy mô đầu tư xây dựng mới nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng học, phòng chức năng và trang thiết bị nhằm cải thiện cơ sở vật chất, đảm bảo cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh trong trường.

Trường Mầm non khu A, xã Hà Tiến hiện có 28 giáo viên, cán bộ, nhân viên, đang dạy học và chăm sóc cho 404 học sinh mầm non trên địa bàn. Cơ sở cũ của trường đã lâu và xuống cấp, do vậy, việc khánh thành, đưa vào sử dụng Trường Mầm non khu A, xã Hà Tiến do Agribank Bắc Thanh Hóa tài trợ có ý nghĩa thiết thực, giúp địa phương thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.

Các đại biểu cắt băng khánh thành.

Công trình có giá trị hơn 7 tỷ đồng, là tấm lòng của 370 cán bộ, nhân viên Agribank Bắc Thanh Hóa hướng đến cộng đồng, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa lần thứ II – nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ XI – nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp nhận món quà ý nghĩa của Agribank Bắc Thanh Hóa, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến tập thể lãnh đạo và cán bộ Agribank đã dành tình cảm đến người dân huyện Hà Trung. Đồng chí khẳng định đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, có giá trị vật chất lớn mà ngành giáo dục huyện nhận được. Đồng thời chỉ đạo đơn vị nhận tài trợ là Ban Giám hiệu Trường Mầm non khu A, xã Hà Tiến tăng cường quản lý, giữ gìn cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học để có cơ hội tiếp cận với nền giáo dục theo mặt bằng chung toàn tỉnh.

Đồng chí Phan Văn Phòng, Phó giám đốc Agribank Bắc thanh Hoá phát biểu tại buổi lễ.

Được biết, trong 6 năm qua, Agribank Bắc Thanh Hoá đã ủng hộ hơn 40 tỷ đồng cho công tác từ thiện và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt là các công trình tài trợ y tế, giáo dục trị giá hơn 30 tỷ đồng, thể hiện vị thế, vai trò của Agribank với cộng đồng. Đây cũng là công trình an sinh xã hội được trao lần thứ 2 trong năm 2025. Trước đó là công trình đầu tư xây dựng mới nhà hiệu bộ và các phòng chức năng cho Trường Tiểu học xã Vĩnh Hùng (Vĩnh Lộc) với hơn 7 tỷ đồng.

Khánh Phương