9 nhà khoa học Việt Nam lọt tốp 10.000 nhà khoa học có ảnh hưởng thế giới 2024

Việt Nam có 9 nhà khoa học được xếp hạng trong nhóm 10.000 thế giới và 60 nhà khoa học được xếp hạng trong nhóm 100.000 nhà khoa học có trích dẫn ảnh hưởng thế giới trong năm 2024.

5 nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp hạng có tầm ảnh hưởng thế giới. (Nguồn: Báo Chính phủ)

Nhà xuất bản Elsevier mới đây đã công bố danh sách xếp hạng các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng thế giới dựa trên căn cứ khai thác cơ sở dữ liệu Scopus được xây dựng bởi nhóm các nhà khoa học của Đại học Stanford (Mỹ).

Theo danh sách xếp hạng, Việt Nam có 9 nhà khoa học được xếp hạng trong nhóm 10.000 thế giới và 60 nhà khoa học được xếp hạng trong nhóm 100.000 nhà khoa học có trích dẫn ảnh hưởng thế giới trong năm 2024.

Trong số này, Đại học Quốc gia Hà Nội có 5 nhà khoa học nằm trong danh sách của Nhà xuất bản Elsevier với 2 nhà khoa học thuộc nhóm 10.000 thế giới và 3 nhà khoa học thuộc nhóm 100.000 thế giới.

Các nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp vào nhóm 10.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới là:

1. Giáo sư-Tiến sỹ khoa học Nguyễn Đình Đức (Trường Đại học Công nghệ - xếp hạng 7.704 thế giới và xếp thứ 78 theo lĩnh vực Engineering);

2. Phó Giáo sư-Tiến sỹ Lê Hoàng Sơn (Viện Công nghệ Thông tin - xếp hạng 6.436 thế giới và xếp thứ 303 theo lĩnh vực Information and Communication Technologies). Đây là các nhà khoa học có trích dẫn ảnh hưởng nhất thế giới trong 6 năm liên tiếp từ năm 2019 đến nay.

Các nhà khoa học khác của Việt Nam nằm trong nhóm 10.000 gồm:

1. Giáo sư-Tiến sỹ Trần Xuân Bách (Đại học Y Hà Nội);

2. Giáo sư Võ Xuân Vinh (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh)

3. Tiến sỹ Nguyễn Phúc Cảnh (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh);

4. Tiến sỹ Trần Nguyễn Hải (Trường Đại học Duy Tân);

5. Tiến sỹ Hoàng Nhật Đức (Trường Đại học Duy Tân);

6. Phó Giáo sư-Tiến sỹ Hoàng Anh Tuấn (Trường Đại học Đông Á);

7. Tiến sỹ Phạm Thái Bình (Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải).

Mở rộng danh sách xếp hạng trong top 100.000, năm 2024 Việt Nam có 60 nhà khoa học, tăng 13 người so với năm ngoái, trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội có ba nhà khoa học thuộc Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội là: Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Đức Khương (lĩnh vực Economics and Bussiness - xếp hạng 32.439 thế giới), Tiến sỹ Chu Đình Tới (lĩnh vực Clinical Medicine - xếp hạng 28.314 thế giới), Tiến sỹ Nguyễn Việt Cường (lĩnh vực Economics and Bussiness - xếp hạng 42.130 thế giới).

Việc xếp hạng năm nay không có sự thay đổi trong công cụ đo lường khi nhóm nghiên cứu vẫn xây dựng cơ sở dữ liệu của 100.000 nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất (từ nguồn dữ liệu của Scopus).

Đồng thời, đánh giá bằng nhiều tiêu chí quan trọng như: chỉ số ảnh hưởng trong giới khoa học (composite score); tổng số trích dẫn (không bao gồm các tự trích dẫn); chỉ số Hirsch h-index; chỉ số Schreiber hm-index; số trích dẫn cho các bài báo được đăng với tư cách là tác giả duy nhất (single author); số trích dẫn cho các bài báo là tác giả chính...

Các nhà khoa học được phân chia vào 22 lĩnh vực khoa học và 176 lĩnh vực phụ (ngành/chuyên ngành)./.

Theo Vietnam+