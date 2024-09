Ngập lụt cục bộ ở Thiệu Khánh, Thiệu Dương (TP Thanh Hóa)

Sáng 23/9, mực nước sông Chu, sông Mã chảy qua 2 phường Thiệu Khánh, Thiệu Dương (TP Thanh Hóa) dâng cao, khiến người dân sinh sống khu vực ngoại đê bị ngập lụt cục bộ, giao thông đi lại khó khăn.

Phố Giang Thanh (phường Thiệu Khánh) hiện có 171 hộ với gần 400 nhân khẩu, chủ yếu sinh sống khu vực ngoại đê sông Chu, do mực nước sông dâng cao, gây ngập lụt cục bộ. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã di dời 25 hộ với 81 nhân khẩu đến nơi an toàn, còn lại 70 hộ di dời tại chỗ.

Người dân phải dùng thuyền, mủng để di chuyển mua nhu yếu phẩm sinh hoạt.

Nước sông tràn qua con đường xuống phố Giang Thanh, chiều ngày 22/9.

Trong đêm 22/9, chính quyền phường Thiệu Khánh đã huy động tất cả lực lượng di dời người, tài sản tại một số nơi bị ngập lụt đến nơi tránh, trú an toàn.

Ngoài khu vực phố Giang Thanh, chính quyền phường Thiệu Khánh cũng đã kịp thời di dời 12 hộ/31 nhân khẩu của phố Dinh Xá và 71 hộ/ 245 nhân khẩu của phố 9 đến nơi an toàn.

Một số hộ dân phố 9 tranh thủ vận chuyển đồ đạc, vật dụng sinh hoạt lên khu vực cao ráo.

Nước dâng cao, đường ngập sâu, gây khó khăn trong việc di chuyển đồ đạc của nhiều hộ dân.

Tại khu vực ngoại đê phố 7, phố 8 thuộc phường Thiệu Dương, một số tuyến đường bị ngập lụt cục bộ, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân.

Phố 7, phường Thiệu Dương nước dâng cao, gây ngập lụt một tuyến đường vào trong khu dân cư.

Ông Lê Văn Mão, Chủ tịch UBND phường Thiệu Dương cho biết: Toàn phường có 10 phố, trong đó có 7 phố ngoại đê, với hơn 6.000 dân. Thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương đã chủ động di dời 584 nhân khẩu ở vùng ngập lụt, trong đó chủ yếu di dân tại chỗ, còn lại một số trường hợp neo đơn, già cả, cách biệt khu dân cư cũng đã được di dời đến an toàn. Mực nước lũ trên địa bàn được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên mức báo động III, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự phường tiếp tục theo dõi, chủ động triển khai nhiệm vụ theo phương án đề ra.

Lực lượng chức năng ứng trực tại phường Thiệu Dương.

