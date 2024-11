“Yên dân, ấm bản”

Những người lính mang quân hàm xanh nơi biên cương của Tổ quốc với tình cảm quân - dân khăng khít và tinh thần trách nhiệm đã và đang triển khai thực hiện những chương trình, mô hình, phần việc thiết thực để góp phần giúp đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

BĐBP Thanh Hóa tổ chức “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” tại huyện Quan Sơn.

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh quản lý 213,6km đường biên giới đất liền tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào), 102km bờ biển với vùng biển rộng khoảng 23.000km2. Đây là địa bàn có 59 xã, phường, thị trấn thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố biên giới, ven biển với 6 dân tộc chính sinh sống (Kinh, Thái, Mường, Mông, Dao, Khơ Mú), có ý nghĩa chiến lược, trọng yếu về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Do địa hình phức tạp, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, khí hậu khắc nghiệt, nên đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận Nhân dân các dân tộc còn nhiều khó khăn, nhất là trên tuyến biên giới đất liền; an ninh, trật tự vẫn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp, khó lường, đặc biệt là việc các thế lực thù địch luôn lợi dụng điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, trình độ nhận thức còn hạn chế của đồng bào các dân tộc để tuyên truyền, lôi kéo, kích động một bộ phận quần chúng Nhân dân tham gia các hoạt động, như: truyền đạo trái phép; khiếu kiện đông người, vượt cấp; tập trung đông người gây rối an ninh trật tự; mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ và các hành vi vi phạm pháp luật khác...

Trước tình hình trên, thực hiện phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào), BĐBP tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương khu vực biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát động, tổ chức các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện; triển khai các phương án đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

BĐBP tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở khu vực biên giới, vùng biển với nhiều phong trào, mô hình, cách làm sáng tạo, có sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng Nhân dân, như: Phong trào “BĐBP chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “BĐBP chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Mái ấm giúp người nghèo nơi biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Hỗ trợ con giống cho người nghèo nơi biên giới”; mô hình “Trồng cây sắn năng suất cao”, “Chăn nuôi bò sinh sản tập trung”; “Tiết học biên cương”, “Cháo ấm yêu thương”, “Xóa mù chữ”... Đặc biệt là Chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” do Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tổ chức tại các đồn biên phòng tuyến núi với nhiều hoạt động sôi nổi và ấm áp nghĩa tình. Chương trình đã kết nối, thu hút sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; nhiều doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm, với hơn hàng nghìn xuất quà, hàng chục ngôi nhà tình nghĩa... được trao tặng cho đồng bào các xã biên giới và các bản giáp biên của tỉnh Hủa Phăn (Lào). Nhờ đó, BĐBP thực sự đã trở thành điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền cơ sở; hình ảnh những người chiến sĩ mang quân hàm xanh đã trở nên gần gũi với đồng bào và luôn giành trọn niềm tin yêu, mến phục.

Từ năm 2019 đến nay, quần chúng Nhân dân đã phối hợp cùng lực lượng BĐBP tuần tra bảo vệ biên giới được 706 lần/5.854 lượt người; hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn được 67 vụ/178 phương tiện an toàn; cung cấp cho BĐBP hơn 9.000 tin có giá trị; có 1 tập thể, 54 hộ gia đình, 104 cá nhân đã đăng ký tham gia tự quản 213,6km đường biên giới, 90 mốc quốc giới; 1.625 thành viên tham gia 497 tổ tự quản an ninh, trật tự cấp thôn; 3.447 thành viên với 1.820 tàu thuyền tham gia 422 tổ tàu thuyền an toàn; 220 thành viên tham gia xây dựng 110 bến, bãi tự quản... Kết quả đó chính là sự khẳng định những hành động đẹp của BĐBP Thanh Hóa đã để lại ấn tượng tốt đẹp và sâu sắc trong lòng Nhân dân, góp phần tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Quan trọng nữa là từ niềm tin, Nhân dân các dân tộc mới yên tâm bám trụ địa bàn, cùng BĐBP thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi phên dậu quốc gia.

Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa cho biết: “Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác; trong đó, tập trung xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, tạo cơ sở, nền tảng để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước và quân đội, BĐBP, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới ngày càng vững chắc”.

Bài và ảnh: Hoàng Lan