Xung kích hỗ trợ các bến đò ngang

Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Bá Thước đã triển khai nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện, tích cực tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông (ATGT) với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo. Trong đó, mô hình “Bến đò ngang ATGT” do đoàn thanh niên quản lý đã mang lại hiệu quả tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức người dân trong đảm bảo trật tự, ATGT đường thủy nội địa.

Đoàn xã Thiết Ống (Bá Thước) trao tặng phao cứu sinh cho chủ phương tiện đò ngang hoạt động trên địa bàn xã.

Sinh sống ở ven sông Mã, nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của 163 hộ dân, với 678 nhân khẩu thôn Thiết Giang, xã Thiết Ống (Bá Thước) sang thôn Suội và hành khách qua lại giữa 2 bên sông chủ yếu phụ thuộc vào những chuyến đò ngang. Trung bình mỗi ngày có hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại trên dòng sông Mã ở khu vực này bằng những chuyến đò.

Những năm qua, hình ảnh những thanh niên khoác chiếc áo xanh tình nguyện xuống tận bến đò, trao tay hành khách những chiếc áo phao kèm với nhắc nhở, tuyên truyền đảm bảo ATGT khi di chuyển trên sông nước, đã không còn xa lạ với người dân xã Thiết Ống, nhất là vào cao điểm mùa mưa lũ.

Em Trương Thị Huế ở thôn Thiết Giang, xã Thiết Ống, cho biết: “Ngày nào chúng em cũng phải dậy sớm sang bên kia sông để đi học. Vào mùa mưa lũ, nước lớn, chúng em rất sợ khi phải di chuyển qua đò. Được các anh, chị thanh niên đưa chúng em lên đò, hướng dẫn mặc áo phao đúng cách, em cảm thấy yên tâm hơn. Em thấy việc làm của các anh chị rất ý nghĩa, giúp em và nhiều hành khách nâng cao nhận thức bảo vệ an toàn bản thân khi qua đò”.

Ông Phạm Văn Hoan, người dân thôn Thiết Giang chia sẻ: "Tôi năm nay đã hơn 60 tuổi rồi. Khi tham gia lưu thông qua đò đối với những người lớn tuổi như chúng tôi rất khó khăn, nhất là việc đưa xe máy lên đò. Được các cháu thanh niên giúp đỡ, tôi rất vui. Mong các cháu thường xuyên tổ chức hoạt động ý nghĩa này để giúp đỡ được nhiều người dân".

Mô hình “Bến đò ngang ATGT” tại xã Thiết Ống được thành lập từ năm 2015 và được quản lý bởi 15 thành viên của đội thanh niên xung kích đảm bảo ATGT, do đồng chí bí thư đoàn xã làm đội trưởng. Sau khi thành lập mô hình, đội thanh niên xung kích đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định giao thông đường thủy nội địa; vận động chủ bến đò thực hiện chở khách đúng quy định, trang bị đầy đủ áo phao, có đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển phương tiện có bằng chứng chỉ theo quy định. Bên cạnh đó, đội thanh niên tình nguyện còn hướng dẫn người dân lên, xuống, sắp xếp hàng hóa, nhắc nhở hành khách không được đứng, ngồi ở các vị trí không an toàn.

“Từ khi thành lập mô hình đến nay trên địa bàn không xảy ra trường hợp tai nạn đáng tiếc trên sông, nền nếp, trật tự tại bến đò luôn đảm bảo. Cùng với đó, chúng tôi hỗ trợ thanh niên trong xã kỹ năng tham gia giao thông an toàn; triển khai tới 100% học sinh thực hiện ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông. Qua đó góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông trong đoàn viên, thanh, thiếu nhi và Nhân dân khi tham gia giao thông”, Bí thư Đoàn xã Thiết Ống Phạm Văn Thắng cho biết.

Theo Bí thư Huyện đoàn Bá Thước Hà Nam Thành, Huyện đoàn đã thành lập 2 mô hình câu lạc bộ bến đò ngang an toàn tại 2 xã Thiết Ống và Ái Thượng, mỗi câu lạc bộ gồm 15 thành viên do đồng chí bí thư đoàn xã làm đội trưởng. Đây là mô hình hoạt động tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên nhằm đảm bảo trật tự, ATGT đường thủy nội địa. Mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự đồng tình hưởng ứng của Nhân dân, góp phần phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông đường thủy nội địa, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người qua lại trên bến đò và khẳng định được tính xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Bá Thước.

“Hiện tại nhiều người dân vẫn còn chủ quan, lơ là trong việc mặc áo phao, sử dụng các phương tiện cứu hộ. Để hành khách qua đò thực hiện quy định mặc áo phao, vẫn cần phải tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi về hiểm họa khi không tuân thủ các quy định an toàn lúc đi đò. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Giao thông đường thủy nội địa cho thanh, thiếu nhi và người dân, đồng thời tích cực vận động các nguồn lực để có kinh phí trang bị áo phao, phao cứu sinh cho các bến đò. Đặc biệt chỉ đạo các đội hình thanh niên tình nguyện tăng cường hoạt động giúp đỡ Nhân dân trong mùa mưa lũ tại các bến đò với tinh thần không chủ quan xem nhẹ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Qua đó thực hiện tốt phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, Bí thư Huyện đoàn Bá Thước Hà Nam Thành cho biết thêm.

Bài và ảnh: Anh Tuân