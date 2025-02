Xứng đáng là cấp khám chữa bệnh chuyên sâu

Hơn một thế kỷ xây dựng và phát triển, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng đổi mới, vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế, uy tín, chất lượng bệnh viện hạng I, cấp chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu. Với quy mô 1.400 giường bệnh, hơn 1.300 cán bộ cùng nền tảng chuyên môn vững vàng, kinh tế y tế ổn định, bệnh viện tiếp tục đầu tư phát triển theo hướng chuyên sâu toàn diện để bước vào kỷ nguyên mới, xứng đáng với danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”.

Một ca phẫu thuật nội soi ổ bụng cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Trong những năm qua, tiến trình phát triển y tế chuyên sâu, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và chuyển giao kỹ thuật tại bệnh viện không ngừng có những bước tiến mới, đã cứu sống nhiều ca bệnh trong gang tấc.

BSCKII Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết, năm 2024 có 23 kỹ thuật mới, chuyên sâu được ứng dụng thành công, tiêu biểu như: Cắt gan do ung thư bằng phương pháp Takasaki; phẫu thuật chấn thương cột sống cổ cao cố định C1,C2, phẫu thuật nội soi cột sống thắt lưng qua liên bản sống; Sử dụng ICG trong phẫu thuật nội soi cắt thận và cắt bán phần thận, bóc nhân tuyến tiền liệt nội soi bằng Laser Thulium; Kiểm soát thân nhiệt trong hồi sức tích cực và kỹ thuật đặt filter tĩnh mạch chủ dưới.

Để đạt được thành tựu đó, bệnh viện đã vận dụng tốt, kịp thời cơ chế chính sách y tế, dự báo và đề ra chiến lược đúng đắn. Tập thể lãnh đạo đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, tự chủ, dám nghĩ dám làm, nên đã giải quyết được cơ bản những khó khăn để bệnh viện vận hành một cách bình thường và hiệu quả. Hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu gần như không bị đứt gãy nhờ duy trì thông suốt chuỗi cung ứng về thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Bệnh viện tiếp tục sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy móc đã có, đồng thời đầu tư thỏa đáng, đồng bộ trang thiết bị y tế hiện đại, chất lượng cao của các hãng uy tín nhất thế giới để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Bên cạnh đó, bệnh viện không ngừng hoàn thiện và nâng tầm các kỹ thuật chuyên sâu trên rất nhiều chuyên ngành đã ứng dụng trong các năm trước đây để đáp ứng yêu cầu của bệnh viện chuyên sâu. Các kỹ thuật nổi bật như: Khoan cắt mảng xơ vữa trong lòng động mạch vành, đặt Stent Graft điều trị phình động mạch chủ, siêu âm trong lòng mạch (IVUS) trong can thiệp động mạch vành nâng cao và hầu hết các kỹ thuật can thiệp tim mạch. Khai thác hiệu quả những dịch vụ kỹ thuật khó, chuyên sâu như: Oxy hóa máu màng ngoài cơ thể (ECMO), thay huyết tương trong chuyên ngành Hồi sức tích cực; Phẫu thuật nối chi thể đứt rời, ghép thận, phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật nội soi nâng cao ở hầu hết các chuyên ngành ngoại khoa; Can thiệp động mạch não, mạch ngoại vi và nút mạch cầm máu cấp cứu, can thiệp nút mạch và đốt khối u trong ung thư... góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Tiếp tục duy trì hoạt động hệ thống xét nghiệm thông minh, nâng cấp tiêu chí quản lý chất lượng xét nghiệm lên phiên bản 15189:2022 ở các khoa Hóa sinh, Vi sinh và Trung tâm Huyết học - Truyền máu; từng bước hoàn thiện, nâng cao mức quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo Quyết định 2429/QĐ-BYT ngày 26/22/2019 của Bộ Y tế; triển khai thực hiện tiêu chuẩn EU-GMP Ngân hàng máu.

Tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ; thực hiện tốt chính sách trong khám bệnh, chữa bệnh; các chương trình, dự án đầu tư; quản lý kinh tế y tế; đẩy mạnh hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chuyển giao kỹ thuật theo đề án bệnh viện vệ tinh 1816 của Bộ Y tế; tăng cường nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, sáng kiến cải tiến; tổ chức hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học hàng năm và phát hành nội bộ kỷ yếu các công trình nghiên cứu khoa học.

Bệnh viện là một trong số rất ít các đơn vị y tế công lập tại Việt Nam đã hoàn thành số hóa toàn diện, bệnh án điện tử (EMR) và không in giấy...

Ghi nhận những thành tích đạt được trong những năm qua và đặc biệt trong 10 năm trở lại đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, UBND tỉnh; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công an; Huân chương Lao động các hạng, Huân chương Độc lập hạng Ba; nhiều lượt tập thể, cá nhân đạt lao động xuất sắc và được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2020 bệnh viện vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”. Bệnh viện có 3 Thầy thuốc nhân dân, 33 Thầy thuốc ưu tú qua các thời kỳ. Nhiều bác sĩ đã trở thành biểu tượng sáng ngời về y đức, sự dấn thân, dám nghĩ, dám làm, vì dân, vì nước, hết lòng vì người bệnh và là tấm gương nghiên cứu, đổi mới và sáng tạo. Nhiều thành tựu y khoa chuyên ngành được triển khai ứng dụng tại bệnh viện đã trở thành niềm tự hào của y khoa tỉnh nhà và được ghi nhận trên bản đồ y khoa cả nước.

Phát huy những kết quả đã đạt được, từ những bài học kinh nghiệm thực tiễn, nối tiếp truyền thống tự hào, với khát vọng vươn cao, trong thời gian tới bệnh viện sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đẩy mạnh phát triển y tế chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới mục tiêu xây dựng bệnh viện từng bước hiện đại, là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu, hướng đến chuyên sâu kỹ thuật cao; bệnh viện hạt nhân của Bộ Y tế; bệnh viện tuyến tỉnh đảm nhận chức năng vùng.

Bài và ảnh: Hà Phương