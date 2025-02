Xuân mới với khí thế mới, quyết tâm mới, vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Xuân đã về trên quê hương, đất nước. Một mùa xuân mới mang theo những dự cảm tốt lành cùng niềm tin, khát vọng vươn mình của dân tộc.

Ảnh minh họa.

Trong sức xuân căng tràn, hân hoan kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2025), chúng ta tự hào trước những đổi thay diệu kỳ trên quê hương, đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu. Đi qua năm 2024, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng, ghi dấu ấn kỳ tích. Đó là năm tốc độ tăng trưởng GRDP của Thanh Hóa vươn lên xếp thứ 2 trong cả nước; thu ngân sách Nhà nước đạt 56.284 tỷ đồng, vượt 58,2% dự toán và tăng 30,4% so với cùng kỳ, tiếp tục đứng đầu khu vực Bắc Trung bộ và đứng thứ 7 trong cả nước. Đặc biệt, những đột phá mới trong các lĩnh vực: công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics, xây dựng nông thôn mới, kinh tế du lịch, giáo dục và đào tạo, văn hóa và thể thao, y tế chuyên sâu, phát triển đô thị..., đã và đang tạo nên thế và lực mới cho xứ Thanh.

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua, với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, người dân xứ Thanh từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi cao đến biên giới, hải đảo đều được đón tết trọn vẹn, sum vầy trong không khí an toàn, an vui, tiết kiệm và nghĩa tình. Đặc biệt, các hoạt động an sinh xã hội, hướng đến các đối tượng chính sách, người nghèo, các đối tượng yếu thế trong cộng đồng đã được thực hiện chu đáo từ sớm với phương châm “không để ai không có tết”.

Năm Ất Tỵ - 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và cũng là năm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Ngay trong những ngày đầu xuân này, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh đã, đang ra quân với khí thế mới, quyết tâm mới, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2025 và của cả nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị thực sự “tinh, gọn, mạnh”, hoạt động “hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tạo đà vững chắc cùng đất nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thanh Hóa