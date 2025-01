Xây dựng môi trường học đường không khói thuốc

Từ năm 2025, việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc lá điện tử chính thức bị cấm tại Việt Nam. Quyết định này được xem là một bước tiến lớn trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật, truyền thông về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, các chất gây nghiện... nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên, học sinh.

Trường Đại học Hồng Đức tổ chức cho các khoa, phòng ký cam kết với Công an phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) về chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Tuyên truyền nhấn mạnh vào tác hại của thuốc lá và các chất gây nghiện đối với thế hệ trẻ, Trường THPT Như Xuân (Như Xuân) đã tổ chức các buổi sinh hoạt dưới cờ về tác hại của thuốc lá, lồng ghép tuyên truyền trong các môn học chính khóa...

Hiệu Trưởng Trường THPT Như Xuân Lê Ngọc Hải chia sẻ: “Không chỉ tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện, nhà trường còn phối hợp với công an thị trấn kiểm tra đột xuất cặp sách của học sinh nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi mang các loại vũ khí nóng, sử dụng thuốc lá, các chất gây nghiện... đến trường. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên nhà trường không phát hiện học sinh vi phạm”.

Em Phùng Trung Dũng, học sinh lớp 10A6, Trường THPT Như Xuân cho biết: “Thông qua các hoạt động tuyên truyền của nhà trường, và các thầy, cô giáo bộ môn đã giúp chúng em hiểu rõ thuốc lá không chỉ gây nghiện mà còn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, tim mạch, các vấn đề về hô hấp... Ngoài ra, nghiện thuốc lá cũng làm tăng khả năng nhiễm các tệ nạn xã hội khác như cờ bạc, rượu chè; làm ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe và kinh tế...”.

Không thể phủ nhận, những năm gần đây, tình trạng học sinh hút thuốc lá và thuốc lá điện tử không chỉ xuất hiện ở bậc THPT mà còn có ở lứa tuổi cấp học THCS, từ thành thị đến nông thôn. Do đó, để xây dựng môi trường học đường không khói thuốc, các nhà trường không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền mà còn đưa nội dung không sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, các chất gây nghiện vào nội quy, quy chế để có chế tài xử lý nếu học sinh, giáo viên vi phạm.

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đa Lộc (Hậu Lộc) Nguyễn Thị Vân, cho biết: Nội quy trường học được nhà trường xây dựng nêu rõ: Nghiêm cấm hút thuốc, uống rượu bia trong trường học. Nội dung này cũng được đưa vào đánh giá xếp loại đối với cán bộ, giáo viên vào cuối năm học. Đối với học sinh, mỗi tháng nhà trường sẽ tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật, hoạt động ngoại khóa về các chủ đề khác nhau trong đó có chủ đề về phòng chống tác hại thuốc lá trong trường học. Dạy học lồng ghép trong các môn Giáo dục công dân, Sinh học, Hoạt động trải nghiệm... tạo ra nhiều sân chơi để các em hiểu và tránh xa thuốc lá".

Không chỉ tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, Trường Đại học Hồng Đức còn tổ chức cho các khoa, phòng ký cam kết với Công an phường Đông Vệ về chấp hành đúng các quy định về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; không đốt pháo nổ, không sử dụng công cụ hỗ trợ trái phép trước, trong và sau tết.

Trường Đại học Hồng Đức cũng yêu cầu học sinh, sinh viên ký cam kết thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường bộ; tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, các loại pháo, chất nổ trái phép và các loại vũ khí, hung khí nguy hiểm, công cụ hỗ trợ; không hút thuốc lá trong lớp học, khu giảng đường, phòng làm việc của trường; không tổ chức đánh bạc hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; không tham gia hoạt động mại dâm và các tệ nạn xã hội khác...

Xây dựng môi trường học đường không khói thuốc là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc. Để duy trì, đẩy mạnh hoạt động truyền thông, ngành giáo dục đang tích cực chỉ đạo các đơn vị trường học tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội về giáo dục, giám sát học sinh nơi cư trú, từ đó góp phần hình thành lối sống lành mạnh, văn minh.

Bài và ảnh: Linh Hương