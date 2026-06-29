Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 29/6, tại hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026; quán triệt, triển khai một số văn bản mới ban hành về công tác tổ chức xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức, đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu: ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, có phương pháp làm việc khoa học và khát vọng cống hiến...để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội nghị toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ảnh: TTXVN.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài phát biểu tham luận quan trọng.

Ngành tổ chức xây dựng Đảng hoàn thành tốt khối lượng công việc lớn

6 tháng đầu năm 2026, Ban Tổ chức Trung ương và ngành tổ chức xây dựng Đảng đã nghiêm túc, khẩn trương với quyết tâm chính trị cao và tinh thần chủ động, trách nhiệm, đoàn kết, hoàn thành tốt khối lượng công việc rất lớn được giao.

Đến ngày 28/6/2026 đã cơ bản hoàn thành 41/64 đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2026 (đạt 64%), sớm hơn so với cùng kỳ các nhiệm kỳ trước.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Ban Tổ chức Trung ương và ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động đổi mới mạnh mẽ phương pháp, lề lối làm việc; tham mưu nhiều cách làm mới, hiệu quả về công tác tổ chức xây dựng Đảng; bước đầu chuyển từ tư duy tham mưu phản ứng, giải quyết vụ việc phát sinh sang tư duy tham mưu chủ động, đón đầu các xu hướng phát triển; từng bước hình thành năng lực tự chủ, tự đổi mới, nhận diện và xử lý các vấn đề thực tiễn đặt ra.

Trong đó, ngành đã tham mưu mô hình tổng thể hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp vận hành ổn định, thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tham mưu cho Bộ Chính trị quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, bước đầu đổi mới tư duy từ “quản lý biên chế” sang “quản trị nguồn nhân lực quốc gia phục vụ phát triển đất nước”. Lần đầu tiên xây dựng được các tiêu chí cụ thể, rõ ràng, là bước chuyển quan trọng từ đánh giá định tính sang đánh giá theo sản phẩm, kết quả, tác động và dữ liệu kiểm chứng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Công tác kiện toàn, bố trí cán bộ sau sáp nhập được triển khai bài bản, góp phần giữ vững sự ổn định, quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở và chủ động tham mưu đổi mới công tác đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ theo hướng thực chất, khách quan, đi vào nền nếp, bài bản...

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tham luận tại hội nghị về một số kết quả nổi bật và kinh nghiệm rút ra trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm số lượng đầu mối bên trong gắn với cơ cấu lại chức năng, nhiệm vụ để phù hợp với mô hình tổ chức mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nêu rõ: Qua 1 năm triển khai cho thấy: Bộ máy sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt; khắc phục triệt để tình trạng cồng kềnh, giảm tầng nấc trung gian, chuyển đổi sang cơ chế điều hành liên thông “Trung ương - tỉnh - xã”. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo hướng trực tiếp, xuyên suốt, coi trọng kết quả; tạo bước chuyển mạnh mẽ từ nền hành chính quản lý theo quy trình sang quản trị, điều hành theo mục tiêu và kết quả thực chất.

Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của nhiều cơ quan, đơn vị được rà soát, điều chỉnh theo nguyên tắc “một việc - một cơ quan chủ trì - một người chịu trách nhiệm chính”. Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức lại không gian quản trị đã tạo dư địa phát triển lớn hơn cho cơ sở, tối ưu hóa nguồn lực, tạo động lực mới cho cấp xã và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, để đạt được kết quả trên, tỉnh Thanh Hóa rút ra một số kinh nghiệm, đó là: Quán triệt, triển khai ngay các chỉ đạo của Trung ương, gắn với đặc thù của địa phương. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng cấp, từng ngành và nội bộ từng đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở theo hướng phân định rõ ràng, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ, tạo chuyển biến từ cơ chế “xin ý kiến, chờ hướng dẫn" sang “6 rõ”. Đồng thời, tỉnh xây dựng, triển khai Đề án vị trí việc làm của các địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với giao biên chế năm 2026; xây dựng kế hoạch, quy định để triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng gắn với đo lường, đánh giá kết quả, hiệu quả công việc (theo OKR/KPI). Tỉnh cũng đã chủ động đề xuất, tham gia Chiến dịch 45 ngày cao điểm tháo gỡ điểm nghẽn về chuyển đổi số trong ngành xây dựng Đảng; bố trí đủ, không phát sinh số dư cấp phó các sở, ngành. Thanh Hóa đã ban hành rất sớm Nghị quyết về nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở giai đoạn 2025-2030; đồng thời, tập trung bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng...tạo điều kiện làm việc tốt nhất để cán bộ yên tâm công tác.

Để phát huy kết quả đạt được trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm số lượng đầu mối bên trong gắn với cơ cấu lại chức năng, nhiệm vụ sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Trung ương xem xét, rà soát, sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và ban hành nghị quyết hướng dẫn cụ thể về phạm vi ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND cấp xã; quy trình giám sát đầu tư công ở cấp xã; tăng số lượng đại biểu HĐND cấp xã để bảo đảm cơ cấu tổ chức các ban chuyên trách.

Đề nghị Trung ương xem xét cụ thể hóa mô hình tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thống nhất cơ cấu các ban, đơn vị tham mưu, giúp việc theo hướng một việc chỉ giao cho một ban chủ trì tham mưu nhằm bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức bộ máy và triển khai thực hiện.

Đề nghị Trung ương nghiên cứu quy định cụ thể về số lượng cấp phó của các tổ chức chính trị - xã hội; quy định cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội không kiêm chức vụ trưởng ban cơ quan MTTQ tỉnh và tăng thêm số lượng cấp phó đối với các ban, đơn vị trong cơ quan theo hướng: ban, đơn vị dưới 10 người bố trí 1 cấp phó; ban, đơn vị có từ 10 - 14 người, bố trí 2 cấp phó; có từ 15 người trở lên, không quá 3 cấp phó. Cùng với đó, đề xuất bố trí thanh tra viên cấp xã.

Xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục bám sát định hướng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoàn thành tốt các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2026; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và hoàn thiện quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng; tham mưu hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, biên chế và thi hành Điều lệ Đảng; tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; chú trọng tạo nguồn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, học sinh, sinh viên; đồng thời thực hiện nghiêm việc rà soát, sàng lọc và đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị toàn ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành trên môi trường số; từng bước chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, kết quả và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy xử lý vụ việc sang chủ động nghiên cứu, dự báo, phát hiện sớm các vấn đề phát sinh từ thực tiễn để tham mưu giải quyết mang tính chiến lược. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, có phương pháp làm việc khoa học và khát vọng cống hiến...

Quốc Hương