Quan Sơn nâng cao chất lượng hoạt động của thường trực và các ban HĐND xã, thị trấn

Song hành với làm tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, HĐND huyện Quan Sơn đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thường trực và các ban HĐND xã, thị trấn. Qua đó đã góp phần quan trọng đảm bảo chức năng của HĐND cấp xã là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương.

Thường trực HĐND xã Tam Lư thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về đất đai trên địa bàn.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, thường trực và các ban HĐND xã, thị trấn trên địa bàn đã tập trung thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định, tích cực tham mưu cho HĐND cùng cấp ban hành các nghị quyết, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, như tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách... Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, thường trực và các ban HĐND ở một số xã, thị trấn còn bộc lộ nhiều hạn chế, như: nhiều thành viên chưa nắm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cách thức hoạt động; chất lượng, kỹ năng điều hành kỳ họp còn chưa cao; chưa chủ động trong hoạt động giám sát; ít tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, nếu có thì nội dung còn sơ sài... đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động của HĐND xã, thị trấn, chưa đáp ứng được mong đợi, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Trước thực trạng này HĐND huyện Quan Sơn đã chủ động nắm bắt tình hình, phân tích nguyên nhân, tìm ra giải pháp. Đến tháng 3-2022, Thường trực HĐND huyện đã hoàn thành xây dựng và ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thường trực, các ban HĐND xã, thị trấn”. Đề án nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng của bộ máy thường trực và các ban HĐND xã, thị trấn đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra theo quy định của pháp luật; phát huy dân chủ, trí tuệ góp phần cùng với hệ thống chính trị của các xã, thị trấn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương... Đây cũng là việc làm thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đề án này sau đó được soạn in thành cẩm nang, phát hành đến từng đại biểu HĐND.

Thông qua đề án, các đại biểu HĐND xã, thị trấn nói chung và thành viên thường trực, các ban HĐND nói riêng đã được phổ biến kiến thức, hướng dẫn cách thức, kỹ năng giám sát; tổ chức điều hành kỳ họp; kỹ năng thẩm tra báo cáo, tờ trình, xây dựng dự thảo nghị quyết; kỹ năng tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn... Cũng từ giữa năm 2022 đến nay, định kỳ hàng quý, Thường trực HĐND huyện Quan Sơn đã tổ chức giao ban việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao với thường trực và các ban HĐND xã, thị trấn. Thông qua giao ban, ngoài việc đánh giá, nhìn nhận, kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân, còn là dịp để trao đổi bài học, cách làm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của HĐND cấp xã.

Ngoài ra, thực hiện chương trình công tác, các ban HĐND huyện Quan Sơn đã chủ động mời thành viên thường trực HĐND cấp xã tham gia đoàn giám sát theo chuyên đề tại địa bàn. Cách làm này không những giúp bổ sung cho đại biểu HĐND cấp xã về kỹ năng giám sát thực tế mà còn cung cấp thêm kiến thức pháp luật có liên quan đến các vấn đề ở địa phương.

Ông Hoàng Văn Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Quan Sơn cho biết, với nhiều giải pháp thiết thực, cách làm hiệu quả và sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy các cấp, nhìn chung chất lượng hoạt động của thường trực, các ban HĐND xã, thị trấn trên địa bàn được nâng cao rõ rệt. Trung bình, HĐND mỗi xã, thị trấn đã tổ chức được 2 kỳ họp trong năm có hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương. Chất lượng các hoạt động giám sát và thẩm tra báo cáo, tờ trình, xây dựng đề án theo nghị quyết được nâng cao hơn,...

Cụ thể, đến nay thường trực và các ban HĐND xã, thị trấn trên địa bàn đã chủ động xây dựng chương trình công tác, chương trình giám sát theo năm; chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, chương trình kỳ họp. Chất lượng kỳ họp, cũng như kỹ năng tổ chức và điều hành kỳ họp của thường trực HĐND được nâng cao. Bên cạnh đó, HĐND các xã, thị trấn cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri; tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân... Công tác thẩm tra báo cáo, tờ trình được đảm bảo đã góp phần nâng cao chất lượng các nghị quyết, quyết định của HĐND xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bài và ảnh: Đồng Thành