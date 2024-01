Phân công cấp ủy về dự sinh hoạt với chi bộ - cách làm ở xã Xuân Phú

Với tinh thần “cấp ủy cấp xã nắm đến chi bộ, đảng viên ở cơ sở nắm đến hộ gia đình”, Đảng ủy xã Xuân Phú (Thọ Xuân) đã thực hiện nghiêm túc việc phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách và dự sinh hoạt với chi bộ. Cách làm này đã và đang tạo ra nhiều chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi tổ chức cơ sở đảng.

Lãnh đạo xã Xuân Phú (Thọ Xuân) nắm bắt tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân.

Đảng bộ xã Xuân Phú hiện có 18 chi bộ, với hơn 270 đảng viên. Trong đó có 12 chi bộ nông thôn, 6 chi bộ cơ quan, đơn vị và trường học. Với tinh thần hướng về cơ sở, nhất là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp từ đảng ủy đối với các tổ chức đảng trực thuộc, cũng như kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và Nhân dân, tạo nên sự gắn bó mật thiết, sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng dân”, ngay đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Phú đã ban hành quyết định phân công 15 đồng chí đảng ủy viên trực tiếp phụ trách và dự sinh hoạt với các chi bộ.

Đã thành nền nếp, hằng tháng, các đồng chí đảng ủy viên xã Xuân Phú lại sắp xếp công việc, dành thời gian về dự sinh hoạt với từng chi bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng chí Nguyễn Văn Bảy, đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã được phân công phụ trách và dự sinh hoạt với chi bộ thôn 12. Đồng hành cùng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn, đồng chí Bảy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn, chỉ đạo chi bộ đổi mới nội dung sinh hoạt và phát huy vai trò lãnh đạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, XDNTM, NTM kiểu mẫu. Đầu năm 2020, Đảng ủy, chính quyền xã Xuân Phú lựa chọn thôn 12 làm điểm XDNTM kiểu mẫu. Xác định, muốn xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu cần phải có bước đi, lộ trình rõ ràng, vững chắc, dựa trên nền tảng “ý Đảng, lòng dân”, đồng chí Bảy đã cùng với chi bộ, ban cán sự thôn thực hiện rà soát, đánh giá sát đúng lại từng tiêu chí NTM đã đạt. Theo đó, thôn còn thiếu 5 tiêu chí quan trọng trong bộ tiêu chí thôn, bản NTM kiểu mẫu của tỉnh Thanh Hóa, gồm: Giao thông, môi trường và an toàn thực phẩm, thu nhập, y tế, quốc phòng - an ninh. Trên cơ sở kết quả rà soát, đồng chí đã cùng với tập thể chi bộ, ban cán sự thôn xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện. Đồng thời, tổ chức các hội nghị thôn để triển khai chủ trương, kế hoạch để toàn thể Nhân dân được biết, được bàn và quyết định các nội dung thực hiện, mức đóng góp. Từ việc phát huy dân chủ, Nhân dân trong thôn đã đồng thuận, tự nguyện đóng góp mỗi khẩu 600 nghìn đồng để mở rộng, bê tông hóa hơn 1,5km đường giao thông, kiên cố 1km kênh mương tưới, tiêu và sửa chữa nhà văn hóa thôn. Đáng nói hơn, bằng uy tín của mình, đồng chí Bảy và các đồng chí cán bộ thôn 12 còn vận động mỗi người dân trong 1 năm đóng góp 3 ngày công tham gia làm đường hoa, vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Nhờ khơi dậy được “lòng dân, sức dân” cuối năm 2020, thôn 12 đã về đích NTM kiểu mẫu.

Đi liền với công cuộc kiến thiết quê hương, đồng chí Bảy còn cùng với chi bộ bàn bạc các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, bằng việc tuyên truyền, vận động Nhân dân đổi phương thức canh tác, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng khoa học - công nghệ. Từ cách làm này, Nhân dân thôn 12 đã xây dựng thành công mô hình thâm canh mía, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ và xen lạc, với hơn 30 ha; 3 mô hình trồng dưa Kim Hoàng hậu ứng dụng công nghệ cao. Nhờ sản xuất hiệu quả nên thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt hơn 60 triệu đồng/năm.

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đánh giá: “Việc phân công các đồng chí đảng ủy viên trực tiếp phụ trách, dự sinh hoạt với chi bộ, giúp cán bộ, đảng viên khắc phục tình trạng ít đến cơ sở và chưa sâu sát, nắm chắc tình hình Nhân dân. Bởi vì, qua dự sinh hoạt với chi bộ, các đồng chí đảng ủy viên có cơ hội tiếp xúc, lắng nghe, đối thoại với đảng viên và quần chúng Nhân dân. Từ đó, kịp thời tham mưu giúp cho Ban Thường vụ Đảng ủy có ý kiến chỉ đạo sát với tình hình thực tế, giải quyết những vướng mắc, phát sinh ở cơ sở, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và Nhân dân. Không chỉ như “cánh tay” nối dài của đảng ủy xã, các đồng chí đảng ủy viên còn giữ vai trò chuyển tải chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến cán bộ, đảng viên. Đồng thời, cùng với tập thể chi ủy chi bộ bàn bạc, cụ thể hóa các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân của từng địa phương. Không những vậy, các đồng chí đảng ủy viên còn được ví như người “giữ lửa” cho sinh hoạt chi bộ, là “hạt nhân” lôi cuốn đảng viên tích cực tham gia sinh hoạt, hăng hái phát biểu ý kiến, tập trung bàn thảo những vấn đề trọng tâm mà cấp ủy triển khai”.

Với việc Đảng ủy xã Xuân Phú thực hiện nghiêm túc việc phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách, dự sinh hoạt với chi bộ đã góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương cơ sở, nhất là việc XDNTM, NTM kiểu mẫu. Cùng với những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, thì diện mạo nông thôn Xuân Phú đã khoác lên mình tấm áo mới, với các công trình cơ sở hạ tầng kiên cố, khang trang, cảnh quan vệ sinh môi trường các khu dân cư luôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 60 triệu đồng.

Bài và ảnh: Trần Thanh