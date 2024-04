HĐND huyện Quan Hóa chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp

Những năm qua, HĐND huyện Quan Hóa không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp, thể hiện rõ vai trò, chức năng, quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng ở địa phương; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân.

Thường trực HĐND huyện Quan Hóa khóa XX tổ chức Kỳ họp thứ 15 để xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư phát triển và một số nội dung quan trọng khác.

Thường trực HĐND huyện đã chủ động quán triệt, bám sát các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và thực tiễn tại cơ sở, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, không ngừng cải tiến phương thức, cân nhắc, lựa chọn các nội dung khi tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND huyện để rà soát, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghị quyết cũng như tổ chức giám sát giữa hai kỳ họp để giám sát, đôn đốc việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, tồn đọng. Nhờ đó, đã đạt được những kết quả nhất định về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng chính quyền trên địa bàn huyện. Đồng thời, tập trung giám sát thông qua hoạt động giải trình kết hợp tại các phiên họp thường kỳ tháng của Thường trực HĐND hoặc các phiên họp riêng để yêu cầu lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các ngành báo cáo, giải trình về việc thực hiện nghị quyết và giải quyết các vấn đề tồn đọng, bức xúc nhằm mang lại lợi ích lâu dài cho người dân, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, nghị quyết của HĐND huyện. Từ tháng 5/2022 đến nay, HĐND huyện đã tổ chức thành công 12 kỳ họp, gồm 4 kỳ họp thường kỳ và 8 kỳ họp chuyên đề; biểu quyết thông qua 102 nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có 67 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư phát triển; phân bổ vốn; chủ trương đầu tư các dự án... Để đạt được kết quả trên, Thường trực HĐND huyện đã tập trung thực hiện tốt cả 3 khâu: công tác chuẩn bị, điều hành kỳ họp và giám sát thực hiện các nội dung kết luận phiên họp.

Đồng chí Hoàng Đình Chung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Quan Hóa, cho biết: Công tác chuẩn bị các kỳ họp của HĐND ngày càng chủ động, chu đáo; có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị nội dung, chương trình của các ban. Nội dung kỳ họp được lựa chọn kỹ, cụ thể, là những vấn đề cử tri bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, phù hợp với thực tiễn trên cơ sở bám sát các quy định về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của HĐND huyện và từng cơ quan, đơn vị liên quan. Thành phần tham dự kỳ họp đảm bảo theo luật định, trong đó tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện trong việc trực tiếp tham dự phiên họp và giải trình các nội dung, vấn đề được đặt ra tại phiên họp. Chủ trì điều hành kỳ họp nắm chắc và sâu sát đối với từng nội dung, vấn đề, lĩnh vực; phát huy dân chủ trong việc thảo luận, giải trình và thông qua kết luận tại kỳ họp. Ngay sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND, UBND huyện phát hành sớm và công khai thông báo kết luận trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, tăng cường theo dõi, giám sát, tiếp nhận những thông tin phản hồi từ nhiều kênh để Thường trực HĐND huyện tiếp tục đôn đốc UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền, đúng thời hạn quy định.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp HĐND, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới, Thường trực HĐND huyện Quan Hóa sẽ chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp; phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động các ban HĐND, phân công các ban của HĐND thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND trình HĐND. Lựa chọn, xây dựng chương trình giám sát chuyên đề bảo đảm tính thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội; kết quả thực hiện các nghị quyết, chế độ, chính sách do HĐND ban hành; những vấn đề dân sinh bức xúc, quan tâm. Theo dõi thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát; lựa chọn nội dung chất vấn phù hợp, tổ chức tốt phiên thảo luận và thông qua nghị quyết.

Cùng với đó, tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động của HĐND. Tiếp tục duy trì hình thức phát thanh và truyền hình trực tiếp các phiên khai mạc, bế mạc, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường trong thời gian diễn ra kỳ họp HĐND để tạo điều kiện cho cấp ủy, HĐND cấp trên, các cơ quan liên quan và cử tri, Nhân dân biết, theo dõi giám sát.

Bài và ảnh: Phan Nga