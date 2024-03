Kiên quyết đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực

Hành vi tham nhũng, tiêu cực (TNTC) là “tệ nạn” gây bức xúc, nhức nhối trong dư luận Nhân dân. Nó liên quan đến đạo đức công vụ của công chức, viên chức. Trong số các vụ án TNTC thì không có vùng cấm và đều bị xử lý thích đáng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nhận thức sâu sắc nguy cơ lớn từ tình trạng TNTC, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều giải pháp tập trung phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm. Đồng thời, tập trung xây dựng, hoàn chỉnh các quy chế, quy định, các thể chế quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm công khai minh bạch, đặc biệt là trong quản lý kinh tế, ngân sách, đầu tư, tài sản công, tổ chức cán bộ... Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra, phát hiện, xử lý các hành vi TNTC.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống TNTC tỉnh Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết 17 vụ án, vụ việc TNTC thuộc diện theo dõi, chỉ đạo. Ngoài ra, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các cơ quan chức năng cũng đã khởi tố 59 vụ, 165 bị can về tội tham nhũng; đưa ra xét xử 30 vụ với 81 bị cáo về tội tham nhũng. Đáng chú ý, trong số nhiều vụ án TNTC mới khởi tố, có nhiều bị can dù hành vi phạm tội đã diễn ra từ giai đoạn trước, nhưng thực hiện quyết tâm chính trị của Đảng ta: không có vùng cấm, không để hạ cánh an toàn, mọi hành vi cố ý làm trái các quy định Nhà nước hoặc dù không cố ý nhưng thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng, nên đối tượng vi phạm pháp luật đều đã bị xử lý. Điển hình, ngày 29/1/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 23 đối tượng liên quan đến hành vi “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ” theo Quy định tại Khoản 3 Điều 354 và Khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự trong Chuyên án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi về kinh tế trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh”. Trước đó, ngày 27/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 cán bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa gồm: Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1974), hiệu trưởng; Nguyễn Giang Quân (sinh năm 1969), kế toán trưởng; Lê Đình Đặng (sinh năm 1989), kế toán viên về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hay như, ngày 18/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 đối tượng, gồm: Lê Chí Cường, sinh năm 1969, ở xã Dân Lý (Triệu Sơn), nguyên Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa, hiện là Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) và Đỗ Thị Dung, sinh năm 1985, ở xã Minh Khôi (Nông Cống), nguyên kế toán trưởng, hiện là Phó trưởng Phòng Tổ chức hành chính tổng hợp, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa về tội “Tham ô tài sản”...

Để ngăn chặn và đẩy lùi TNTC, trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng thời, cũng kiên quyết xử lý nghiêm minh “đúng người, đúng việc”, “không có ngoại lệ, không có vùng cấm, vùng trống” đối với các sai phạm, đặc biệt là đối với các vụ, việc gây bức xúc trong dư luận, nhằm củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Bên cạnh đó, tăng cường theo dõi, chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với tổ chức đảng cấp dưới, tránh tình trạng nể nang, né tránh, bao che sai phạm; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, tồn tại kéo dài. Mặt khác tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng. Ngoài ra đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế đang trong quá trình giải quyết. Rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và xử lý sau kết luận thanh tra để chỉ đạo giải quyết dứt điểm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Bài và ảnh: Lê Quốc