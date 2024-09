Xã Cẩm Thạch: Điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Bằng nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Cẩm Thạch (Cẩm Thủy) đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Từ đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự (ANTT) và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Công an xã Cẩm Thạch biểu dương tấm gương sáng của công dân Nguyễn Văn Hiếu nhặt được của rơi trả lại người bị mất.

Trên địa bàn xã hiện có 7 thôn với 1.589 hộ và 7.132 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mường chiếm đa số. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã triển khai nhiều biện pháp để duy trì thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt, là nêu cao vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền cho Nhân dân. Tính trong 8 tháng năm 2024, lực lượng công an xã đã tổ chức 9 hội nghị tuyên truyền pháp luật tại các khu dân cư, cơ sở giáo dục trên địa bàn xã; tuyên truyền trực tiếp cho 86 hộ gia đình; tuyên truyền 360 lượt trên hệ thống loa phát thanh của xã, thôn... với nội dung chủ yếu về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phương thức, thủ đoạn, hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật để Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn; tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

Cùng với đó, Công an xã đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, khu dân cư phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, thường xuyên gặp gỡ các đối tượng để kiểm điểm, răn đe, giáo dục. Trong 8 tháng năm 2024, Công an xã đã phối hợp gặp gỡ giáo dục 17 đối tượng; gọi hỏi, răn đe 136 lượt đối tượng, vận động quần chúng Nhân dân giao nộp và thu hồi 4 khẩu súng cồn, 2 khẩu súng kíp, 3,5kg pháo và nhiều loại vũ khí thô sơ khác.

Xác định việc xây dựng mô hình tự quản về ANTT đóng vai trò quan trọng, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia. Công an xã đã chủ động tham mưu chỉ đạo tổ chức xây dựng, duy trì hoạt động của 4 loại mô hình là, mô hình “Camera với ANTT”, “Ánh sáng đường quê gắn với ANTT”, “Trường học an toàn về ANTT”, “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy”. Các mô hình tự quản được xây dựng dựa trên tinh thần tự nguyện, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực vào công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.

Trong đó, nổi bật nhất là mô hình “Trường học an toàn về ANTT”. Từ khi thực hiện mô hình đến nay, Trường THCS Cẩm Thạch đã lắp đặt được 10 mắt camera trong khuôn viên trường học nhằm giám sát ANTT, kịp thời xác minh, làm rõ và xử lý các vụ việc xảy ra trong nhà trường.

Đồng thời, trong các năm học nhà trường đều tích cực phối hợp với lực lượng công an xã tổ chức các buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho giáo viên, học sinh và phụ huynh bằng nhiều hình thức, như: sân khấu hóa; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về pháp luật cho giáo viên và học sinh với các nội dung xoay quanh các vấn đề phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích và bạo lực học đường, trộm cắp tài sản, tội phạm xâm hại trẻ em; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đặc biệt là ma túy...

Bên cạnh đó, lực lượng công an xã đã phối hợp với nhà trường tổ chức các buổi gặp gỡ, tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục cá biệt đối với số học sinh hư trong nhà trường. Từ đó, giúp học sinh nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm. Nhờ đó, tình hình ANTT trong nhà trường luôn ổn định, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng dạy và học.

Từ những kết quả đạt được, có thể thấy rằng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Cẩm Thạch đã có những bước phát triển mới, lan tỏa ngày càng sâu rộng, được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua đó, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn xã ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt