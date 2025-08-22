Vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Dự báo khoảng 7 giờ ngày 24/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15-20 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

Bản đồ dự báo hướng di chuyển và cường độ áp thấp nhiệt đới sáng 22/8.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (22/8), vùng áp thấp trên khu vực phía Đông đảo Lu-Dông (Philippin) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h.

Dự báo đến 7 giờ ngày 23/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và tiếp tục mạnh thêm. Vị trí áp thấp nhiệt đới ở 18,0 độ vĩ Bắc, 118,2 độ kinh Đông; trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông; cách đặc khu Hoàng Sa 730km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Khoảng 7 giờ ngày 24/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15-20 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 18,1 độ vĩ Bắc, 114,4 độ kinh Đông; trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa 290km về phía Đông Bắc. Cường độ cấp 8, giật cấp 11.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 3-5m; Biển động rất mạnh.

